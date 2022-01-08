На виділеному зразку вірусу Омікрон дослідники використали тести швидкої нейтралізації, які розробили науковці з Відділу вірусів та імунітету Інституту Пастера.

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Вчені протестували 9 моноклональних антитіл, які використовуються в клінічній практиці проти COVID-19 або перебувають у доклінічній розробці.

Результати дослідження:

6 антитіл втратили всю противірусну активність, інші три були в 3 – 80 разів менш ефективні проти Омікрону у порівнянні зі штамом Дельта.

Антитіла Бамланівімб/Етесевімаб (комбінація, розроблена Lilly), Касірівімаб/Імдевімаб (комбінація, розроблена Roche і відома як Ronapreve) і Регданвімаб (розроблена Celtrion) не чинили противірусної дії на Омікрон взагалі.

Комбінація Тиксагевімаб/Цілгавімаб (розроблена компанією AstraZeneca під назвою "Евушелд") була у 80 разів менш ефективна проти Омікрону, ніж проти Дельти.

Ми продемонстрували, що цей варіант (Омікрон – 24 канал) набув значної стійкості до антитіл. Більшість терапевтичних моноклональних антитіл, доступних зараз проти SARS-CoV-2, неактивні,

– заявив один з авторів дослідження Олів'є Шварц.

Бустерна доза може захистити від Омікрону

Вчені помітили, що кров перехворілих на COVID-19 пацієнтів (зібрана протягом 12 місяців після появи симптомів (і кров вакцинованих Pfizer або AstraZeneca (взята через 5 місяців після імунізації) ледь нейтралізувала варіант Омікрон.

Але сироватки людей, які отримали бустерну дозу Pfizer, залишалися ефективними проти Омікрону навіть через місяць після вакцинації.

Однак для нейтралізації Омікрону вимагалося від 5 до 31 рази більше антитіл у порівнянні з Дельтою в аналізах клітинних культур. Ці результати допомагають пролити світло на постійну ефективність вакцин у захисті від тяжких форм захворювання.

Тепер нам необхідно вивчити тривалість захисту бустерної дози. Ймовірно, вакцини стануть менш ефективними у забезпеченні захисту від зараження вірусом, але вони мають продовжувати захищатись від важких форм,

– додав Олів'є Шварц.

Це дослідження показує, що варіант Омікрон знижує ефективність вакцин та моноклональних антитіл, але співпраця науковців допоможе знайти розв'язання проблеми. Наразі проводяться дослідження для визначення того, чому Омікрон краще передається від однієї людини до іншої й на скільки довго триває ефективність бустерної дози вакцини.