Щоб показати, як можна з користю для здоров’я піклуватись про своїх рідних, в Україні створили інформаційну кампанію "365 днів турботи". У вигляді коротких щоденних порад проєкт розповідає, як може виглядати турбота про наших батьків, бабусь та дідусів. Часто для цього потрібно зовсім мало: зробити разом зарядку по відеозв’язку чи прогулятись у парк.

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Більше про те, чому так важливо піклуватись про здоров’я з віком і як це робити правильно – Здоров'я 24 поговорили з експертами та лікарями.

Ірина Сорока, завідувачка відділу поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України

Наше здоров'я закладається ще з дитинства, навіть з утроби матері. Розвиток тих чи інших захворювань пов'язують не лише з віковими змінами організму, але зі спадковістю, способом життя, а також соціальним та навколишнім середовищем.

Саме тому дбати про здоров’я потрібно завжди. Однак особливої підтримки та піклування потребують наші старші рідні. У зрілому віці у багатьох людей з'являються проблеми із зором чи слухом, підвищується артеріальний тиск, розвиваються ускладнення серцево-судинної системи, цукровий діабет 2 типу. Можливі хвороби кістково-м'язової та нервової систем (деменція, хвороба Альцгеймера тощо).

Усі ці діагнози входять до групи неінфекційні захворювання, які ще часто називають "хронічними" захворюваннями. Вони не передаються від людини до людини й часто їх неможливо вилікувати – лише контролювати симптоми. Але саме їх ми можемо уникнути завдяки профілактиці.

Наталія Гриб – фахівчиня з поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України

Олег Дудін – головний фахівець з поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України

Збереження здоров’я – це відповідальність кожного. Не допустити появи хвороби та її ускладнення – набагато легше, ніж її лікувати. Доведено, що зміна харчових звичок, підвищення рухової активності, відмова від шкідливих можуть суттєво зменшити захворюваність на неінфекційні захворювання, полегшити їх перебіг та знизити смертність. Це стосується людей у будь-якому віці.

Одним із найкращих прикладів того, як це працює – є відмова від тютюну. З першого дня відмови від сигарет організм почне відновлюватися, а ризики виникнення хвороб, асоційованих з курінням – зменшуватися. Упродовж 2 років у вас значно знизиться ризик ішемічної хвороби серця. А через 15 років ризик серцево-судинних захворювань зменшиться до рівня некурця, а ризик раку – на 70%. Відмова від куріння при різних захворюваннях прискорює одужання, при хронічних станах – полегшує перебіг та зменшує частоту загострень.

Дмитро Скіргіко, сімейний лікар медичного центру здоров’я та реабілітації "100% життя"

Майже 65% смертей у віці понад 60 років припадає на серцево-судинні захворювання. Це гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, атеросклеротичні ушкодження кінцівок або коронарних артерій, а також мозковий інсульт та гострий інфаркт міокарда. Важливо розуміти, що завдяки профілактиці ми можемо зменшити ризик цих та інших неінфекційних захворювань.

Профілактика буває первинна, вторинна та третинна. Метою первинної профілактики є не допустити розвиток захворювання. Найперше та найважливіше – це здоровий спосіб життя. Серед молодих людей зараз модно бути здоровим та піклуватись про своє тіло. Водночас це не так популярно серед старших людей – вони потребують навчання та порад, як вести здоровий спосіб життя. Це те, у чому ми можемо їм допомогти.

Що таке здоровий спосіб життя

Збалансоване харчування, підтримання здорової маси тіла, відмова від шкідливих звичок та дозовані щоденні фізичні навантаження. Не менш важливо регулярно підтримувати зв’язок із сімейним лікарем, проходити необхідні обстеження та аналізи.

Вторинна профілактика дозволяє не допустити ускладнення, коли людина вже має хронічне неінфекційне захворювання. Це, знову-таки, здоровий спосіб життя, регулярні обстеження. Але в цьому випадку додається прийом потрібних лікарських засобів, також потрібно систематично слідкувати за основними показниками організму. Наприклад, контролювати артеріальний тиск, слідкувати за рівнем цукру в крові тощо.

Третинна профілактика – це недопущення інвалідизації та смерті. Постійний прийом ліків, який призначив лікар, дуже важливий.

Ірина Сорока – завідувачка відділу поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України

Доступ до якісних медичних послуг відіграє ключову, проте не головну роль у підтримці здоров'я, забезпеченні якості життя людей після 60 років. Важливо щоби походи до сімейного лікаря були регулярними.

Робити профілактичні огляди потрібно:

за наявності факторів ризику виникнення артеріальної гіпертензії чоловікам у віці 45+ та жінкам 50+ – щороку;

за наявності факторів ризику виникнення цукрового діабету, після 45 років чоловікам та жінкам – щороку;

скринінг на рак молочної залози (мамографія) жінкам після 50 років – кожні два, із 40 років за наявності факторів ризику – щороку;

скринінг на колоректальний рак в обох статей після 50 років – кожні 2 роки.

чоловікам у 50+ або у 40+ (у разі високого ризику) варто обстежуватися на предмет новоутворення простати.

Як людям старшого віку підтримувати фізичну активність

Отто Стойка – лікар-методист Центру громадського здоров’я МОЗ України

Важливо стимулювати людей старшого віку до фізичної активності. Яким низьким не був би рівень їхньої активності, вони можуть його покращувати. Це важливо робити поступово та систематично.

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Немає такого віку чи стану здоров'я, у якому не можна займатися фізичною активністю. Поки людина живе – вона повинна рухатися. Навіть малорухомі люди можуть і повинні робити певні види оздоровчої або лікувальної фізкультури для підтримки свого здоров'я та відновлення після хвороби. Головне, перед початком активних занять порадитися з лікарем та підібрати те фізичне навантаження, яке найкраще підходить.

Універсальний вид рухової активності – це ходьба. Бажаний орієнтир для людей понад 60 років – щодня ходити 1-1,5 год (це приблизно 10000 кроків), поступово підвищуючи темп та безперервність ходьби. Важливо робити комплекс вправ на рухливість, підбираючи їх з огляду на стан здоров’я людини.

Правильне харчування

Дмитро Скіргіко, сімейний лікар медичного центру здоров’я та реабілітації "100% життя"

Правильне та здорове харчування є універсальним і не залежить від віку. Звісно, хронічні захворювання можуть дещо обмежувати у виборі продуктів, наприклад, при цукровому діабеті чи хронічному захворюванні нирок. Однак загальні поради для всіх однакові:

менше смаженого та жирного,

менше швидких вуглеводів (випічки, солодощів),

менше солі та цукру,

харчуватись різноманітно та збалансовано,

не забувати про овочі та фрукти,

пити достатньо води, особливо влітку

Важливо також дотримуватись тарілки здорового харчування: не менше третини – овочі та фрукти, ще третина – каші або цілозерновий хліб/макарони, ще третина - м’ясо, риба або інший вид білків. Вітаміни та добавки слід приймати лише після консультації з лікарем.

Поговоріть із сімейним лікарем – можливо вашим рідним варто уникати певних продуктів. Ви також можете порадити своїм батькам нові корисні рецепти, купити кулінарну книгу та навіть запровадити традицію щонеділі готувати разом корисну вечерю. Це дозволить закріпити звичку і навчити готувати страви по-іншому, більш корисно.

Наталя Усенко – фахівчиня з поведінкових факторів ризику Центру громадського здоров’я МОЗ України

А ось кілька простих способів зробити раціон багатшим та кориснішим для наших близьких.

Додавати у раціон кисломолочні продукти. З віком збільшується ризик розвитку саркопенії – зменшення об’єму м’язів. Недостатня кількість деяких компонентів їжі серед населення старшого віку є важливим фактором ризику розвитку саркопенії.

Кальцій (Ca), фосфат (P), вітамін D і білок – ключові поживні речовини для організму людини, що впливають на м'язову масу, силу та витривалість. Молочні продукти багаті на ці поживні речовини, тому можуть добре підходити старшим людям. Крім того, вони містять корисні бактерії, важливі для здоров’я нашого кишківника, підтримки імунітету та гарного самопочуття.

Додайте до звичайних чаїв напої з ромашкою. Чаї безумовно є приємними та корисними напоями, але вони мають тонізуючу дію, часто підвищують частоту серцевих скорочень. Замінити їх можна на фруктові та трав'яні напої. Наприклад, чай з ромашкою.

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Дослідження показали, що вживання ромашкового чаю зміцнює імунну систему та допомагає боротися із застудою. Традиційно, чай та ефірна олія ромашки використовується в ароматерапії для лікування безсоння, як заспокійливий засіб. Ромашка ефективна при зниженні спазму гладких м'язів.

Чай з ромашкою може допомогти при деяких шлунково-кишкових проблемах: розладах травлення, спазмах або кольках, розладах шлунку, виразці та синдрому подразненого кишківника. Ромашка особливо корисна при накопиченні газів у кишківнику, допомагає при метеоризмі, заспокоюючи шлунок, розслабляючи м'язи кишківника.

Також є дані, що ромашкові напої знижують ризик смерті від ішемічної хвороби серця у людей старшого віку. Завезіть родичам пакунок ягід. Ягоди багаті на поживні сполуки, вітаміни та мінерали, а також біологічно активні речовини: флавоноїди, антоціани та фенольні кислоти. Всі ці сполуки підсилюють ефект один одного, позитивно впливають на здоров'я людини та запобігають різним захворюванням.

Про психічне здоров’я не забуваємо також

Олександр Аврамчук, кандидат психологічних наук, доцент кафедри клінічної психології УКУ

Психічне здоров’я та добробут є невід’ємною частиною здоров’я людини. У будь-якому віці наш емоційний стан є важливим і має немалий вплив на наше життя.

З віком зростає ризик розвитку психічних розладів. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 15% дорослих у віці 60 років і старше страждають на психічний розлад.

Наші старші рідні часом можуть нехтувати своїм психічним здоров’я. Тож ці просто речі підтримати їх:

Залишайтесь з ними на зв’язку. Цікавтесь їх станом здоров’я та самопочуттям.

Заохочуйте підтримувати щоденний режим харчування, фізичних активностей та сну.

Заохочуйте й навіть по можливості винагороджуйте спроби діяти у корисний для себе спосіб.

Організовуйте сімейні зустрічі чи запровадьте нові традиції проведення спільного часу.

Запропонуйте посильні завдання, які пов’язані з творчістю чи пізнанням чогось нового.

Розгляньте та обговоріть варіант піклування про хатніх тварин. Часто зв'язок між літніми людьми та їх домашніми улюбленцями може бути таким же сильним й цілющим, як й між людьми.

Дякуйте тим про кого піклуєтесь.

Що робити, аби піклуватись про здоров’я рідних

Дмитро Скіргіко, сімейний лікар медичного центру здоров’я та реабілітації "100% життя"

Вакцинуватися. І не лише від коронавірусної інфекції, але і від грипу та інших інфекційних захворювань. Наприклад, людям після 60 років рекомендовано вакцина від пневмококової інфекції.

Більше розповідати та навчати правильного харчування. Замовляти доставку корисних продуктів, готувати разом, показувати, що здорове харчування – це теж смачно і доступно.

Разом займатись фізичними навантаженнями – показувати своїм прикладом, як воно впливає на вас і як добре ви почуваєтесь.

Піклуватись про регулярні огляди у лікаря. Можливо є сенс відвідувати лікаря разом, особливо для людей після 80 років.

Стежити за своїм здоров’я. Займайтеся фізичною активність, правильно харчуйтесь та регулярно відвідуйте лікаря.