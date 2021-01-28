Як післяобідній сон впливає на роботу мозку – дослідження

Нове дослідження вчених з Китаю вивчає зв'язок між пообіднім сном і поліпшенням когнітивних здібностей у літніх людей. Ймовірно, денний відпочинок допомагає контролювати запальні процеси в нейронах і зберігає мозок в здоровому стані.

Джерело: New Atlas

Як проводили дослідження

Проаналізувавши дані понад 2100 учасників літнього віку, команда фахівців дослідницьких центрів КНР вивчила стан 1500 з тих, хто регулярно після обіду дрімав 5 – 120 хвилин, в порівнянні з тими, хто цього не робив.

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Вчені виявили, що представники першої групи демонстрували істотно вищі когнітивні здібності. Також у них був підвищений рівень тригліцеридів.

Важливо відзначити, що представники обох груп в середньому спали вночі 6,5 годин. Це означає, що любителі подрімати вдень не компенсували брак сну.

Водночас раніше вчені встановили, що занадто довгий сон вдень підвищує ризик інсульту і смерті від різних причин.

Механізм причинно-наслідкового зв'язку між денним сном і здоров'ям мозку в цьому дослідженні не був об'єктом вивчення, але автори припускають, що існує залежність між запаленням і розладами сну.

Сон допомагає тілу регулювати запальну реакцію

У людей похилого віку розлади сну або депривація сну вночі викликані підвищеним рівнем IL-6 і С-реактивного білка, запальними медіаторами, активізацією окисного стресу і акумуляцією активних форм кисню,

– йдеться в дослідженні.

Високі рівні запальних відповідей ведуть до несприятливих наслідків, зокрема, когнітивних порушень і підвищеного ризику смерті.

Відомо, що сон регулює імунну реакцію, яка протистоїть запальним процесам, а денний сон може бути розвитком реакції на запалення.