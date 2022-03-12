Професор та психотерапевт клініки Mayo Роберт Брайт дав поради, як пережити ці страшні часи і не зруйнувати ментальне здоров'я.

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Як побороти тривогу

Обмежте доступ до засобів масової інформації. Нам важливо знати, що відбувається, бути в курсі подій, але не можна спостерігати за цим по 16 годин на день. Це негативно впливає на нашу психіку.

Більше спілкуйтеся з однодумцями, з друзями та сусідами, робіть добрі справи, займіться волонтерством та зосередьтесь на речах, які ви можете контролювати.

Піклуйтеся про себе – висипайтеся, якщо маєте змогу, дотримуйтесь здорової дієти та гігієни. Є сайти та програми для керованої медитації, заснованої на усвідомленості. Це допоможе вам зосередитися, заспокоїти розум і зменшити стрес.

Не бійтеся просити допомоги. Повідомте людей, яким ви довіряєте, якщо ви боретеся з труднощами, якщо вам важко. І зверніться за професійною консультацією, якщо відчуваєте відчай та тривогу. Це не ознака слабкості – потребувати допомоги, коли складні часи. Професіонал допоможе розпізнати, чого насправді ви боїтеся та як впоратися зі своїми емоціями.