Вчені вивчили поведінку понад 60 тисяч людей: як часто і наскільки ефективно вони відвідують тренажерний зал. Експеримент проводився протягом чотирьох тижнів. Дослідники перевірили 53 різноманітні програми тренувань і подивилися, наскільки добре вони взаємодіють, а також порівняли їхні результати з результатами контрольної групи.

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У результаті вони з'ясували, що все-таки існує чарівна пігулка від лінощів, і навіть не одна, а цілих чотири.

Плануйте тренування

Людині важче відмовитися від тренування, якщо воно заплановане. Заздалегідь визначте дні, коли вам зручно займатися, та запишіть тренування до списку справ на день. Зберіть сумку, підготуйте пляшку з водою, не забудьте взяти навушники. Будь-яка підготовка добре впливає на мотивацію та значно заощаджує час.

Зробіть нагадування

Зробіть нагадування на телефоні, щоб у вирі справ не забути про тренування. Людина з більшою радістю піде в зал, якщо за пів години – годину до заняття вона отримала сповіщення.

Винагорода за тренування

Бажано не піцою, а чимось кориснішим, щоб не зник ефект від занять. У дослідженні йдеться про стимули, які пропонують електронні фітнес-програми. Наприклад, коли після занять зараховували бали на Amazon у сумі 0,22 долара, частота відвідувань збільшувалася на 9%.

Займайтесь популярним напрямом фітнесу

Згідно з дослідженням, якщо людина знає, що її вправи модні, то вона з більшим ентузіазмом йде на тренування. Вчені розповідали відвідувачам про популярні вправи – і відвідуваність тренажерної зали збільшилася на 24%.