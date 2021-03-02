Степанов розповів про те, як почувається після вакцинації
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня на камери вакцинувався препаратом Covishield. Наступного дня він розповів про те, як почувається і чи може працювати у звичному темпі.
Джерело:брифінг Максима Степанова
Степанов гостро зазначив: хоче розчарувати прихильників "теорії зради". Вакцину він привіз хорошу та ефективну, тому почувається добре.
До теми Степанов звинуватив колаборантів COVID-19 у зриві вакцинації
Хочу розчарувати усіх прихильників теорії зради: почуваюся абсолютно нормально і продовжую виконувати свої обов'язки,
– почав з таких слів свій брифінг Степанов.
Працював Степанов у звичному для себе темпі і одразу після вакцинації, і наступного дня. Степанов наголосив: влада забезпечила Україну якісною та ефективною вакциною. Її використовують і в Південній Кореї, Австралії, Великій Британії, країнах Європи.
Як Степанова щепили вакциною Covishield: дивіться відео
Якою вакциною щепився Степанов
- По цей препарат Степанов особисто їздив у Індію. Він летів туди задля домовленостей про її закупівлю і щоб проконтролювати відвантаження першої партії.
- Препарат Covishield, яким вакцинувався Степанов і який першим став доступним в Україні, виготовляє британська компанія AstraZeneca.
- Потужності виробництва розташовані в Індії.
- 24 лютого в Україні розпочали вакцинацію препаратом Covishield.
- Вакцину вводять двічі з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
- За даними BBC, Інститут сироватки Індії стверджує, що Covishield пройшла усі етапи випробувань.
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