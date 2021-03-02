Степанов розповів про те, як почувається після вакцинації

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 1 березня на камери вакцинувався препаратом Covishield. Наступного дня він розповів про те, як почувається і чи може працювати у звичному темпі.

Степанов гостро зазначив: хоче розчарувати прихильників "теорії зради". Вакцину він привіз хорошу та ефективну, тому почувається добре.

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Хочу розчарувати усіх прихильників теорії зради: почуваюся абсолютно нормально і продовжую виконувати свої обов'язки,

– почав з таких слів свій брифінг Степанов.

Працював Степанов у звичному для себе темпі і одразу після вакцинації, і наступного дня. Степанов наголосив: влада забезпечила Україну якісною та ефективною вакциною. Її використовують і в Південній Кореї, Австралії, Великій Британії, країнах Європи.

1 березня Степанов отримав першу дозу вакцини Covishield в Олександрівській лікарні Києва. Він зробив це публічно і на камери, аби вмотивувати інших щеплюватися від коронавірусу. Як це було, детальніше читайте за цим посиланням.

Як Степанова щепили вакциною Covishield: дивіться відео

Якою вакциною щепився Степанов