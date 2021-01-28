Через чотири місяці у багатьох людей, які перенесли COVID-19 у важкій формі, функція легенів залишається порушеною. Найпоширеніший симптом, який залишився після хвороби через такий період, – погана адаптація до фізичного навантаження.

Джерело: JAMA Network Open

Як відбувалася дослідження

У новому дослідженні взяли участь 219 осіб, середній вік яких був 61 рік. Їх госпіталізували через COVID-19 у важкій формі. Вчені провели учасникам тести на дифузійну здатність легенів через чотири місяці після виписки з лікарні.

Також на тему: Як відновитись після коронавірусу: практичні поради лікаря

Стан здоров'я пацієнтів через 4 місяці після коронавірусу

Показник був менше 80% від норми у 113 осіб (51%), менше 60% – у 34 (15%). Людям, рухливість яких не була обмежена (таких було 166), вчені провели двохвилинний тест з ходьбою. При цьому їх просили за дві хвилини пройти якомога більшу відстань – з можливістю зупинятися при необхідності.

Функціональні порушення виявилися у 128 осіб (54%): їхній показники були гірші вікової норми. При цьому до тесту лише 50 осіб повідомляли лікарям про те, що стали гірше переносити вправи після хвороби.

Приблизно у 10% пацієнтів, які страждали від задишки в гострій фазі COVID-19, вона зберігалася і через чотири місяці. Додатково вчені виявили, що порушення сприйняття смаку і запаху на четвертому місяці зберігалося у 17% осіб. Про болі в м'язах і суглобах повідомляли третина пацієнтів, у яких ці симптоми з'явилися в гострій фазі.

Висновки

Вчені пишуть, що через чотири місяці після виписки з лікарні найчастішим наслідком COVID-19 була погана переносимість фізичного навантаження. Зниження функції легень, виявлене у багатьох пацієнтів, може призводити до погіршення якості життя. Також автори відзначили, що вік пацієнтів, хоч і пов'язаний з високим ризиком смерті при COVID-19, через чотири місяці не впливає на залишкові прояви хвороби.