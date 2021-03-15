Нетримання сечі проявляється по-різному й має різні причини. Але з урологічними засобами ви не втратите відчуття комфорту та якість вашого життя не погіршиться за будь-якого ступеня інконтиненції. Розповідаємо, як правильно дібрати спеціальні поглинаючі засоби – з урахуванням особливостей саме вашого організму та потреб.

Передусім, установіть причину нетримання – достеменно її з'ясувати може лише лікар. А от ступінь інконтиненції можна визначити самостійно, визначивши, скільки приблизно рідини виділяється безконтрольно протягом кожних чотирьох годин.

До теми Що робити активним людям, які мають проблему нетримання сечі

Важливими чинниками, які слід урахувати, добираючи урологічний засіб, є:

ступінь нетримання,

активність,

стать.

Так, якщо в жінки легкий ступінь інконтиненції, оптимальним варіантом для неї стануть урологічні прокладки Seni Lady.

Незначне нетримання жінки часто ігнорують, використовуючи звичайні гігієнічні прокладки. Однак ці вироби не розраховані на ліквідацію специфічних наслідків, зокрема неприємного запаху сечі.

Надійний та (що важливо) непомітний захист, відчуття сухості та свіжості за цієї делікатної проблеми забезпечують щоденні прокладки Seni Lady.

Вибір поглинаючого виробу залежить від сили прояву інконтиненції. Визначається вона середньою кількістю сечі, що виділяється безконтрольно впродовж 4 годин.



Як визначити ступінь інконтиненції / Інфографіка 24 каналу

За статистикою, найбільш поширена – легка інконтиненція. Проте навіть поодинокі епізоди нетримання сечі можуть спричинятися серйозними захворюваннями. Саме тому важливо не зволікаючи звернутись до лікаря. Приміром, у чоловіка причиною інконтиненції може стати андропауза або ж тривалий тиск на сечовий міхур через надлишкову вагу чи сидячий спосіб життя.

Найменше людей страждає від дуже важкої інконтиненції. Цього ступеня проблеми, на жаль, не уникнути тим, хто прикутий до ліжка чи взагалі не спроможний контролювати свої фізіологічні функції.

У жінок сечова інконтиненція, особливо в легкій формі, трапляється частіше, ніж у чоловіків, – у кожної четвертої. Натомість серед представників сильної статі, що таке нетримання сечі, на власному досвіді знає кожен восьмий. Пояснення цьому – в анатомічних відмінностях.



Жінки частіше мають легкий ступінь інконтиненції / Фото iStock

Жінкам особливо важливо, визначивши ступінь інконтиненції, дібрати продукт, який забезпечить максимальний комфорт:

При легкому ступені підійдуть урологічні прокладки Seni lady micro, Seni lady mini, Seni lady normal, Seni lady extra.

При легкому/середньому ступені – Seni lady extra plus, Seni lady super, Seni lady plus.

Для чоловіків із нетриманням сечі створено урологічні прокладки Seni Man. Конкретний вид продукту добирається знову ж таки залежно від ступеня проблеми:

Seni man normal – при легкому ступені.

Seni man extra та Seni man super – при легкому та середньому.

Головне – пам'ятайте: саме по собі нетримання сечі не є захворюванням, це – симптом. Якого саме розладу в організмі – може визначити лише фахівець. Тож не соромтеся звернутися за консультацією до лікаря й будьте здорові!