Як подолати різдвяний стрес: 3 дієві поради

Новорічні свята не завжди приносять тільки радість – багато людей під час приготування до святкувань можуть відчувати занепокоєння. Як 3 правила можуть змінити думку про Різдво та врятувати від святкового стресу – у матеріалі.

Існує багато причин, чому люди вважають святковий час дуже напруженим – на це впливають пошуки подарунків, постійне перебування на кухні та бажання створити ідеальне Різдво. Тиск, який відчуває людина під час приготувань, може негативно вплинути на психічний стан.

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За допомогою 3 методів можна опанувати свою нервовість та впоратися зі стресом святкового сезону.

Пам’ятайте – ніхто не ідеальний

На час новорічних приготувань варто забути про досконалість – жодне святкування не може пройти ідеально, і вам треба бути до цього готовими.

Важливо намагатися не потрапити в пастку перфекціонізму, де вас спонукає до дій страх невдачі. Це не тільки може призвести до почуття тривоги та зниження задоволення життям, але й може спонукнути уникати улюблених частин свят через страх помилитися.

Пам'ятайте – ніхто не ідеальний / Фото medicalert

Через нерви можна втратити ті радості, які ми відчуваємо під час свят, тому не варто зациклюватися на "ідеальному" вечері.

Неідеальне Різдво може бути навіть корисним – приймаючи можливість того, що щось піде не так, можна навчитися бути гнучкими та краще справлятися з невдачами чи викликами наступного разу.

Змініть ставлення до Різдва

Щороку сценарій один і той самий – Різдво завжди приходить. Гарним воно буде чи поганим – залежить лише від вашого ставлення до нього.

Дослідження, присвячені стресовому мисленню, показують – якщо ми думаємо про стрес як про щось, що допоможе нам удосконалити себе, ми можемо відчути більше позитивних емоцій і бути готовими, коли постаємо перед труднощами.

Варто визнати, що Різдво справді є стресовим, і що ви можете відчувати стрес через це. Зверніть увагу на те, чому ви можете відчувати стрес. Можливо, це тому, що ви напружені, не можете поїхати додому на свята або через хвилювання про ідеальний день. Часто стрес викликається надмірною турботою про важливі для нас речі.

Прийміть різдвяний стрес та переосмисліть його / Фото yourfinancialwisdom

Погляньте зі сторони на вашу типову реакцію на стрес – чи кричите ви на близьких, чи нервуєтеся через дрібниці. Варто запитати себе, чи заважає ваша поведінка тому, що для вас важливо – гарному святкуванню та задоволеним гостям.

Спробуйте проговорити чи записати, як ви стресуєте через свята, трохи змінивши речення – замість того, щоб казати "Я переживаю через Різдво, бо нічого не встигаю, і все іде шкереберть", скажіть "Я нервуюсь через Різдво, тому що дуже люблю свою родину та хочу зробити це свято чудовим для них".

Це може допомогти вам бути менш напруженими та налаштуватися на позитивну атмосферу святкування.

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Практикуйте співчуття до себе

Співчуття та розуміння своїх переживань можуть допомогти вам впоратися із стресом. Лояльність в першу чергу до себе може зменшити негативні впливи прийдешніх святкувань.

Робіть невеликі приємності для себе, коли відчуваєте стрес – помедитуйте, почитайте книжку чи відірвіться на чашку кави або чаю. Не бійтеся робити паузи, навіть розуміючи, що не встигнете все робити ідеально – пам’ятайте, що ідеалу не існує, а здоров’я – найголовніше, що варто зберегти.

Дозвольте собі відпочивати / Фото Unsplash

Ці неважкі поради можуть допомогти вам відчувати себе менш напруженими щодо того, щоб все зробити правильно, і насолоджуватися часом, проведеним із родиною та друзями.