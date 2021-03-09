Багато людей почуваються самотніми лише через те, що їм не вистачає сенсу в житті. Але вчені переконують, що навіть в повсякденних справах можна знайти сенс.

Вчені з Каліфорнійського і Східно-Китайського педагогічного університетів виявили, що маленькі ритуальні дії допомагають подолати відчуття самотності.

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Незначні маленькі справи, такі як заварювання чаю, нарізки овочів для салату, прогулянка з собакою можуть принести в життя сенс та допомогти впоратися з почуттям самотності.

Подібний сенс з'являється у багатьох людей напередодні Різдва і Нового року, дня народження або будь-яких інших світських і релігійних свят. Вони засновані на загальних культурних цінностях того чи іншого народу і допомагають відчути себе "єдиним цілим" з іншими людьми. Повсякденні ритуали можна назвати важливою частиною споживчої культури, про що добре відомо маркетологам. Тож вони цілком можуть служити й на користь психології.

Як проводилось дослідження

Аби з'ясувати, як це працює, вчені опитували учасників дослідження про їхні повсякденні ритуали та оцінювали рівень того, наскільки самотніми вони себе відчувають.

Потім науковці попросили людей продовжувати ритуали або ж використовувати ті, які вони придумали для них самі (до прикладу, кожен раз злизувати крем з печива, перш ніж його їсти).

Після цього дослідники виміряли рівень почуття самотності в учасників.

З'ясувалося, що ті люди, які почали частіше використовувати ритуали в повсякденному житті, стали менше відчувати самотність. Щоправда, ступінь ефекту вимірювали відразу після здійснення ритуалу. Тобто незрозуміло, як це впливає на довгострокову перспективу.

Але учасники розповіли, що їхнє життя стало більш значущим. Вчені зауважили, що повсякденний ритуал не повинен бути складним. Допомогти впоратися із самотністю можуть лише прості дії.

Чому це підходить не всім

Практика щоденних ритуалів та повсякденних завдань може нашкодити людям, які схильні до неврозу та нав'язливих станів. А також мають ОКР – обсесивно-компульсивний розлад.