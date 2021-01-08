Науковці з'ясували, як погода впливає на продуктивність людей. Виявилось, що тільки хороша погода має значення на нашу активність,

Багато людей скаржиться млявість і звинувачують у цьому погоду. Зазвичай науковці вивчають, як на самопочуття співробітників впливають такі фактори, як конфлікти, високе навантаження або підтримка. Але науковці з Університету Люнебурга вирішили з'ясувати, як на це впливають погодні умови, пише MedicalXpress.

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Науковці припустили, що погода, з якої людина починає день, може впливати на її настрій і самопочуття – і це відбивається на продуктивності.

Як відбувалося дослідження

Учасників дослідження попросили заповнювати анкети щодня протягом робочого тижня: вранці, до роботи, і ввечері, після трудового дня. Добровольцям також потрібно було вказати, яка погода була за вікном, коли вони прокинулися. Всього в вибірку потрапили 115 осіб, вони спостерігали за погодою і своїм настроєм протягом 457 робочих днів.

Вплив погоди на продуктивність

Цікаво, що ранкова погода була пов'язана тільки з хорошим самопочуттям, а між негодою і негативними емоціями кореляції не виявилося.

Іншими словами, чим краще була погода за вікном з ранку, тим більше енергії відчували працівники, і тим більшу задоволеність відчували після робочого дня.

Хоча негода трохи позначилася на втомі працівників, вона не була пов'язана з такими показниками, як емоційне вигорання і рівень стресу. Тому списувати невдачі на дощ або морози не варто – краще розібратися в інших причинах, чому робота більше не приносить задоволення.