Як покращити ефект мРНК-вакцин

Більш тривалий інтервал між першою та другою дозами мРНК-вакцини проти COVID-19 сприяє сильнішій імунній відповіді.

Як покращити імунну відповідь на вакцину

В Університеті Британської Колумбії провели нове масштабне дослідження, яке може стати основою для поточних міжнародних рекомендацій з вакцинації проти COVID-19. Водночас варто зауважити, що працю ще рецензують.

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Інтервал – ключовий фактор

У дослідженні порівняли результати аналізу крові 186 парамедиків, деякі з яких були вакциновані раніше рекомендованого інтервалу – менш як 4 тижні, а інші отримали другу дозу через 6 – 7 тижнів.

Ми виявили значно вищі рівні антитіл у людей, які мали більш тривалі інтервали між вакцинаціями, і це було стабільно незалежно від того, яку мРНК вакцину було введено,

– сказав доктор Грунау.

Чому результати важливі

Вакцини з мРНК включають вакцину Pfizer-BioNTech Comirnaty та вакцину Moderna Spikevax.

Рівні антитіл це лише один із способів вимірювання імунної відповіді організму. Водночас результати є важливими, адже все ще більшість населення світу невакциновані. А розширення рекомендованого інтервалу між щепленнями може призвести до сильнішої довгострокової імунної відповіді у людей, а також сприятиме швидшому доступу на рівні спільноти до першої дози вакцини.

Стратегія з більш тривалими інтервалами забезпечує ранній доступ до перших доз для населення і забезпечує найкращий можливий захист за допомогою серії з двох доз,

– йдеться у висновках дослідників.

Хоча показники імунітету корелюють із ризиком зараження COVID-19, у цьому дослідженні не оцінювалися фактичні проривні інфекції, тобто інфікування попри наявність щеплення.