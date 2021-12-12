Як покращити настрій всього за 10 хвилин

Виявилось, що десятихвилинна пробіжка з помірною швидкістю значно підвищує настрій, а на додачу ще й покращує роботу мозку.

До таких висновків прийшли науковці з Університету Цукуби. Щоправда, вибірка досить невелика – у дослідженні взяли участь 26 здорових людей.

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Як проводилось дослідження

Добровольці бігали на доріжці впродовж 10 хвилин. За цей час науковці аналізували приплив крові до різних частин префронтальної кори їхнього мозку.

Після тренування волонтери пройшли тест Струпа на гнучкість когнітивного мислення:

Для цього добровольцям показували слова зі значенням кольору, літери у якому розфарбовані в інші відтінки. До прикладу, прикметник "синій" надрукований зеленим шрифтом.

Добровольці мали назвати колір літер прикметника, а не саме слово.

Також учасники експерименту заповнювали опитувальник про свій настрій на різних етапах дослідження.

Результати говорять самі за себе

Після десятихвилинної пробіжки волонтери значно швидше проходили тест Струпа та мали кращий настрій. Окрім цього, підвищувалась активність у префронтальній корі їхнього мозку.

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