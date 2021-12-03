Що не допоможе покращити пам'ять

Деякі ліки обіцяють покращити роботу мозку, пам'ять та мислення. Їх називають ноотроп. Ноотропи приймають, щоб відстрочити хворобу Альцгеймера, впоратися із завалом на роботі чи підготуватися до сесії. Проте в жодного ноотропа немає доведеної ефективності.

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Ще є думка, що на згадку можуть вплинути деякі продукти, наприклад, яблука. Але це також не доведено.

Інший популярний метод з прокачування мозку та пам'яті – спеціальні додатки. Однак вони розвивають лише навички проходження конкретної гри. Якщо щодня запам'ятовувати, які малюнки намальовані на картках, з часом це стане простіше. Проте ця навичка ніяк не вплине на те, чи забуде людина купити хліб в супермаркеті чи ні.

Що допомагає покращити пам'ять