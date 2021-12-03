Що не допоможе покращити пам'ять
Деякі ліки обіцяють покращити роботу мозку, пам'ять та мислення. Їх називають ноотроп. Ноотропи приймають, щоб відстрочити хворобу Альцгеймера, впоратися із завалом на роботі чи підготуватися до сесії. Проте в жодного ноотропа немає доведеної ефективності.
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Ще є думка, що на згадку можуть вплинути деякі продукти, наприклад, яблука. Але це також не доведено.
Інший популярний метод з прокачування мозку та пам'яті – спеціальні додатки. Однак вони розвивають лише навички проходження конкретної гри. Якщо щодня запам'ятовувати, які малюнки намальовані на картках, з часом це стане простіше. Проте ця навичка ніяк не вплине на те, чи забуде людина купити хліб в супермаркеті чи ні.
Що допомагає покращити пам'ять
- Фізичні вправи зміцнюють серцево-судинну систему та покращують кровообіг, в тому числі й до мозку. Завдяки цьому знижується ризик судинної деменції, з мозку виводяться токсини, що сприяють нейрогенезу розвитку нових клітин мозку. Все це підвищує когнітивні можливості, впливає на швидкість обробки інформації та виконання різних завдань.
- Сон. Під час сну відбувається консолідація — перехід знань та умінь із короткочасної пам'яті у довготривалу. Крім того, сон допомагає отримати доступ до інформації після того, як вона збереглася в мозку. Спати більше, щоб стати розумнішим, не вийде: надлишок сну так само погано для пам'яті, як і брак.
- Харчування. За даними деяких досліджень, у людей, які дотримуються середземноморської дієти, на якій треба їсти більше фруктів, овочів, риби, горіхів, повільніше знижуються когнітивні функції та нижчий ризик судинної деменції.
- Новий досвід. Зрештою, щоб розвивати пам'ять, необов'язково знати всі історичні дати чи намагатися розібратися у квантовій фізиці. Будь-який новий досвід, який потребує розумових зусиль, розвиває мозок, а з ним і пам'ять — збільшується кількість нервових клітин та зв'язків між ними, що робить мозок пластичним.