Як працює вестибулярна система

Вестибулярна система складається з вестибулярного аналізатора внутрішнього вуха і відділів мозку, які обробляють інформацію. У внутрішньому вусі є рецепторні клітини, які реагують на рух, коли ми схиляємо голову або вагу тіла в бік. Імпульси по вестибулярному нерву передаються в центральну нервову систему, де відбувається їхній аналіз.

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Як покращити роботу вестибулярної системи

Вестибулярний апарат можна тренувати, і тоді захитувати буде менше. Якщо виконувати спеціальні вправи, можна перенавчити мозок, щоб він краще обробляв і систематизував інформацію, яка надходить з внутрішнього вуха.

Цей процес включає повторювану стимуляцію внутрішнього вуха за допомогою руху. Мозок також буде використовувати інформацію від системи зору, м'язів і суглобів. Все це допомагає поліпшити баланс.

Тренування вестибулярного апарату може бути потрібне людям з постійними запамороченнями, синдромом Меньєра, мігренями, після інсульту, черепно-мозкової травми або тим, хто часто падає. Для цих людей створюють план вестибулярної реабілітаційної терапії.

У нього входять фізичні вправи, які допомагають запобігти або вилікувати нові напади запаморочення і зберігати рівновагу. Якщо пацієнти продовжують виконувати вивчені вправи, проблеми з рівновагою і запаморочення зменшуються або повністю зникають.