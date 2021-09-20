Як покращити стан шкіри: 10 дієвих порад

Почати догляд за своєю шкірою ніколи не пізно. Дерматолог та доктор медицини з Rush Copley Medical Group Арджун Даял дав поради, як зробити шкіру здоровішою.

Ваша шкіра може багато про вас розповісти. Так, стан шкіри залежить від наших звичок.

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Як покращити стан шкіри