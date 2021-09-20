Як покращити стан шкіри: 10 дієвих порад
20 вересня 2021 , 18:09Читать новость на русском
Джерело:Медичний центр університету Раша
Почати догляд за своєю шкірою ніколи не пізно. Дерматолог та доктор медицини з Rush Copley Medical Group Арджун Даял дав поради, як зробити шкіру здоровішою.
Ваша шкіра може багато про вас розповісти. Так, стан шкіри залежить від наших звичок.
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Як покращити стан шкіри
- Дотримуйтеся здорової дієти. Ваша дієта – важлива частина підтримки здоров'я шкіри. Їжте чорницю, полуницю, малину, капусту, темний шоколад та інші продукти з високим вмістом антиоксидантів, а також уникайте цукрованих продуктів, оскільки вони пошкоджують колаген, який відповідає за молодість шкіри. Також варто уникати оброблених харчових продуктів, які викликають запалення. Пийте багато води.
- Робіть вправи. Вони не лише корисні для м'язів, кісток, суглобів і мозку, а й для вашої шкіри. Коли ви займаєтеся спортом, кровотік по всьому тілу збільшується, доставляючи кисень і поживні речовини в дерму.
- Відпочивайте, оскільки тіло відновлюється під час сну. Нещодавнє дослідження показало, що у здорових людей, які спали від 7 до 9 годин на добу, шкіра виглядала більш здоровою і краще функціонувала.
- Кидайте палити. Люди, які курять, часто передчасно старіють, мають нерівномірний колір шкіри й глибші зморшки. Це тому, що сигаретний дим пошкоджує колаген, в результаті чого шкіра стає сухою і менш еластичною. Окрім цього, куріння також збільшує ризик раку шкіри.
- Вчасно знімайте стрес. Стрес викликає викид гормонів, які розщеплюють колаген та еластин, викликаючи старіння шкіри й роблячи її тьмяною. Стрес також може привести до того, що ваша шкіра буде виробляти більше шкірного сала, що призведе до висипань і прищів.
- Захищайте шкіру від сонця. Сонячні промені не лише приносять засмагу. Ультрафіолетове випромінювання сонця може викликати зморшки, коричневі плями й рак шкіри.
- Тримайте шкіру в чистоті. Гігієна важлива для шкіри, оскільки це дозволяє шкірі дихати. Ось чому ви повинні вмиватися вранці й ввечері та знімати макіяж перед сном. Для правильного очищення шкіри використовуйте теплу (не гарячу) воду й обмежте час, який ви проводите в ванні або душі. Тривале перебування під впливом гарячої води може зневоднювати шкіру. Крім того, не забудьте нанести ніжний зволожувальний лосьйон або крем, щоб шкіра залишалася зволоженою.
- Зволожуйте шкіру. Зволожувальні засоби допомагають повернути зовнішній шар шкіри в її природний стан. Щоденне використання зволожувального крему допомагає підтримувати здорові клітини шкіри й водний бар'єр. Це також може допомогти запобігти свербежам і висипам. Зволожувальний крем необхідно наносити на обличчя і тіло.
- Уникайте ароматних продуктів, якщо у вас чутлива шкіра або екзема. Шукайте мило, зволожувальні креми й пральні порошки без ароматизаторів.
- Регулярно відвідуйте дерматолога. Раннє виявлення раку шкіри може врятувати вам життя.