Хороше травлення – ознака швидкого обміну речовин. Існує декілька простих способів, як його можна покращити.

Покращення травлення – довгий шлях. У цьому вам допоможуть здорові звички та праця над тілом. Про це повідомляє Healthline.

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Як покращити травлення

Пийте теплу просту воду. Якщо ви п'єте багато теплої води, але не відчуваєте покращення, спробуйте додати до свого напою трохи свіжого імбиру.

Не поспішайте одразу ковтати їжу. Тривале пережовування надсилає сигнали до мозку та запускає процес травлення.

Перетравлення більшості продуктів займає декілька годин (деяких – до 2 днів). Оскільки під час сну процес травлення сповільнюється, варто утриматися від нічної трапези. Намагайтеся не їсти щонайменше за 3 години до сну. Якщо дуже хочеться, випийте теплого молока, кістковий бульйон або смузі.

Вживайте клітковину – це корисно не лише для травлення, а й для здоров'я загалом. Якщо у вашому раціоні мало клітковини, краще додавайте її поступово. Інакше це може мати зворотний ефект і спричинити закреп.

Включіть у своє життя спорт. Фізична активність допомагає пришвидшити обмін речовин.

Положення вашого тіла теж має значення

Наша травна система містить ряд сфінктерів. Це клапанні пристрої, які регулюють перехід вмісту з одного органу (або його частини) організму в інший. Роль сфінктера виконує круговий м'яз, який при скороченні звужує або замикає певний отвір. Останній сфінктер, повз який проходить перероблена їжа – анальний. Гравітація допомагає йому виконувати свою роботу.

Додатково допомогти розширити сфінктер можуть вправи з присіданнями.

Сидячи на санвузлі, ви можете спробувати підкласти під ноги тазик або маленьку табуретку. Це теж допоможе у розширенні сфінктеру.

Зверніть увагу! Хоч невеликі порушення травлення є нормальним явищем, вам слід поговорити з лікарем, якщо страждаєте на часті закрепи або біль після дефекації.