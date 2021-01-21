Як покращити травлення: прості способи
Хороше травлення – ознака швидкого обміну речовин. Існує декілька простих способів, як його можна покращити.
Покращення травлення – довгий шлях. У цьому вам допоможуть здорові звички та праця над тілом. Про це повідомляє Healthline.
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Як покращити травлення
- Пийте теплу просту воду. Якщо ви п'єте багато теплої води, але не відчуваєте покращення, спробуйте додати до свого напою трохи свіжого імбиру.
- Не поспішайте одразу ковтати їжу. Тривале пережовування надсилає сигнали до мозку та запускає процес травлення.
- Перетравлення більшості продуктів займає декілька годин (деяких – до 2 днів). Оскільки під час сну процес травлення сповільнюється, варто утриматися від нічної трапези. Намагайтеся не їсти щонайменше за 3 години до сну. Якщо дуже хочеться, випийте теплого молока, кістковий бульйон або смузі.
- Вживайте клітковину – це корисно не лише для травлення, а й для здоров'я загалом. Якщо у вашому раціоні мало клітковини, краще додавайте її поступово. Інакше це може мати зворотний ефект і спричинити закреп.
- Включіть у своє життя спорт. Фізична активність допомагає пришвидшити обмін речовин.
Положення вашого тіла теж має значення
Наша травна система містить ряд сфінктерів. Це клапанні пристрої, які регулюють перехід вмісту з одного органу (або його частини) організму в інший. Роль сфінктера виконує круговий м'яз, який при скороченні звужує або замикає певний отвір. Останній сфінктер, повз який проходить перероблена їжа – анальний. Гравітація допомагає йому виконувати свою роботу.
Додатково допомогти розширити сфінктер можуть вправи з присіданнями.
Сидячи на санвузлі, ви можете спробувати підкласти під ноги тазик або маленьку табуретку. Це теж допоможе у розширенні сфінктеру.
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