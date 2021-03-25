Фізичні вправи давно рекомендують для покращення якості сну. Але дослідники з Японії виявили, що ці зміни можуть бути невідчутними суб'єктивно.

Дослідники з Університету Цукуба виявили, що енергійні вправи моделюють різні параметри сну, пов'язані з його покращенням. Тим часом не впливаючи на суб'єктивні звіти про якість сну.

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Відомо, що вправи покращують загальну якість сну за допомогою скорочення часу, необхідного для засинання. А також збільшують мозкові хвилі під час глибокого сну.

Однак дослідження, які вивчають зв'язок між вправами й сном, показують суперечливі результати. Ймовірно, через обмеження, пов'язані з системами класифікації стадій сну.

Тому вчені з Університету Цукуба прагнули розв'язати цю проблему, використовуючи коефіцієнт варіації конверта (CVE), який являє собою новий обчислювальний метод для аналізу сигналів мозку, подібних до тих, які збираються при дослідженні сну.

Як проводилось дослідження

Дослідники набрали групу здорових молодих людей і вивчили на них вплив 60-хвилинних інтенсивних вправ.

Під час досліджень враховувались різні точки зору – як і суб'єктивні звіти, так і полісомнографія, при якій під час сну в лабораторії збираються дані про фізіологічний і неврологічний стан.

Потім вчені використовували підхід CVE для оцінки стабільності SWS.

Результати були несподіваними. Ми виявили, що вправи поліпшили якість сну, виміряного за допомогою об'єктивних методів, в той час, як учасники не повідомили про зміну якості свого сну,

– заявили провідні вчені дослідження Інсунг Парк і Хав'єр Діас.

Дослідники припустили, що позитивний ефект міг бути зіпсований зростанням стресу і хворобливістю м'язів, тому що учасники не звикли до інтенсивних вправ.

Тож вчені прийшли до висновку, що регулярні помірні вправи можуть бути кориснішими для відчуття якісного сну, ніж періодичні енергійні вправи, які можуть не мати суб'єктивного ефекту.

Але, попри відчуття людини, структура сну дійсно покращується за допомогою будь-яких вправ.