Нове дослідження пам'яті та сну

Дослідники виявили, що запам’ятовування імен людей значно покращилося, коли спогади про нещодавно вивчені асоціації з іменами та обличчями відновлювалися, коли вони дрімали. Але це діє лише під час глибокої фази сну.

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Дослідження проводилося на 24 учасниках у віці від 18 до 31 року, яким було запропоновано запам’ятати обличчя та імена 40 учнів гіпотетичного латиноамериканського класу та ще 40 учнів японської класу.

Коли кожне обличчя було показано двічі, їх попросили згадати ім’я, яким було підписано фото. Після навчальної вправи учасники подрімали, а дослідники ретельно контролювали активність мозку за допомогою вимірювань ЕЕГ. Коли учасники досягли стану глибокого сну, деякі імена тихо прозвучали на динаміку з музикою, яка була пов’язана з одним із класів.

Сон впливає на пам'ять

Коли учасники прокинулися, їх перевірили на розпізнавання облич та пригадування імені, яке йшло з кожним обличчям. У тих людей, які досягли глибокої фази сну під та почули нагадування згадали у середньому в середньому на 1,5 імені більше.

Яке це має значення

Дослідники кажуть, що висновок про взаємозв’язок між порушенням сну та точністю пам’яті заслуговує на увагу з кількох причин:

Деякі розлади сну, такі як апное, можуть погіршити пам’ять. Це дослідження пропонує потенційне пояснення цьому – часті переривання сну вночі можуть погіршити пам’ять.

Новий напрямок досліджень дозволить розглянути, чи завжди порушення сну шкідливе, чи його можна використати для послаблення небажаних спогадів.

Науковці проводять подальші дослідження, щоб відновити спогади та навмисно порушити сон, щоб дізнатися більше про відповідні механізми мозку.