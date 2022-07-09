Нові рекомендації американської кардіологічної асоціації щодо сну

Американська кардіологічна асоціація додала тривалість сну до контрольного списку речей, які впливають на здоров'я серцево-судинної системи. Дорослі люди мають спати від 7 до 9 години щоночі.

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Люди вночі проходять кілька циклів, що складаються з повільного та швидкого сну. Є три стадії повільного сну, і лише на третій із них людина входить у глибокий сон, який відновлює тіло як розумово, так і фізично.

Якщо ви прокидатиметеся серед ночі, то ви не зможете перейти на глибші стадії. Така ситуація може призвести до підвищення артеріального тиску та підвищення рівня цукру в крові, що пов'язане з діабетом та ожирінням. Ці стани сприяють погіршенню здоров'я серця та підвищують ризик розвитку серцевої недостатності.

Інші рекомендації та що змінилось

Крім сну, новий список Американської кардіологічної асоціації зберіг вихідні категорії: дієта, фізична активність, вплив нікотину, індекс маси тіла, ліпіди у крові, глюкоза у крові та артеріальний тиск. Але із деякими змінами.

Декілька вихідних показників було перевизначено для забезпечення відповідності новим клінічним рекомендаціям або сумісності з новими інструментами вимірювання. Так, для контролю роботи серцево-судинної системи людям віком від двох років і старше, кардіологи рекомендують: