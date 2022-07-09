Знайшли простий та доступний спосіб покращити здоров'я серця

Вчені з'ясували, що люди, які висипаються, мають набагато нижчу ймовірність проблем із серцем, ожиріння, гіпертонії та діабету.

Нові рекомендації американської кардіологічної асоціації щодо сну

Американська кардіологічна асоціація додала тривалість сну до контрольного списку речей, які впливають на здоров'я серцево-судинної системи. Дорослі люди мають спати від 7 до 9 години щоночі.

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Люди вночі проходять кілька циклів, що складаються з повільного та швидкого сну. Є три стадії повільного сну, і лише на третій із них людина входить у глибокий сон, який відновлює тіло як розумово, так і фізично.

Якщо ви прокидатиметеся серед ночі, то ви не зможете перейти на глибші стадії. Така ситуація може призвести до підвищення артеріального тиску та підвищення рівня цукру в крові, що пов'язане з діабетом та ожирінням. Ці стани сприяють погіршенню здоров'я серця та підвищують ризик розвитку серцевої недостатності.

Інші рекомендації та що змінилось

Крім сну, новий список Американської кардіологічної асоціації зберіг вихідні категорії: дієта, фізична активність, вплив нікотину, індекс маси тіла, ліпіди у крові, глюкоза у крові та артеріальний тиск. Але із деякими змінами.

Декілька вихідних показників було перевизначено для забезпечення відповідності новим клінічним рекомендаціям або сумісності з новими інструментами вимірювання. Так, для контролю роботи серцево-судинної системи людям віком від двох років і старше, кардіологи рекомендують: