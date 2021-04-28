Як полегшити симптоми менопаузи

Підготовка до менопаузи – періменопауза – дана жінці для того, щоб прийняти наступний етап життя. Етап без менструацій, коли вже не можна завагітніти, тому що яйцеклітин не залишилося.

Періменопауза, як і менопауза, змінює звичні процеси в тілі, але в цілому вона не є небезпечною і не вимагає спеціального лікування. Правда, деякі її симптоми можуть викликати незручності та навіть неприємності.

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Можуть початися проблеми зі сном, докучати різкі перепади настрою, інтерес до сексу, можливо, знизиться. Через гормональні зміни кістки стануть більш крихкими, а поганого холестерину в крові з'явиться більше, що збільшить ризик серцевих захворювань.

Жінка стане вразливішою до інфекцій сечовивідних шляхів і піхви, можуть початися епізоди нетримання сечі: коли мочитися хочеться різко і часто і можливо випадкове виділення сечі.

Періменопауза може тривати від кількох місяців до десяти років. В середньому вона починається в 40 років і триває близько 4. У жінок, які курять може стартувати на один-два роки раніше. Офіційно менопауза настає, коли у жінки немає менструацій протягом року.

Як покращити свій стан

Джерело: Mayo Clinic

Дотримуйтеся здорової дієти:

їжте менше, але частіше;

менше насичених жирів, солі й цукру;

більше овочів, фруктів, білка, цілісних зерен і молочних продуктів.

У молочних продуктах багато кальцію, він важливий для збереження щільності кісток. Вітамін D допомагає засвоювати кальцій, тому можна приймати його додатково у вигляді добавок: дорослим рекомендують 400 МО в день. Здорова дієта допоможе підтримувати рівень холестерину в нормі.

Обмежте вживання кофеїну та алкоголю: вони сприяють припливам і заважають висипатися. Так, після кількох келихів вина ви швидше заснете, але будете частіше прокидатися. До того ж є ризик звикнути до такого способу заснути.

Регулярно робіть фізичні вправи. Намагайтеся займатися спортом протягом 30 хвилин або довше в більшість днів тижня, але не прямо перед сном. Вашим кісткам і серцю сподобається біг, швидка ходьба, підйоми по сходах і танці. Фізична активність дозволить підтримувати вагу в нормі: якщо не схуднути, то вже точно не набрати зайвого. Спорт дозволяє тримати під контролем не тільки вагу, але і стрес.

Робіть вправи Кегеля. Тренування вагіни допоможе впоратися з нетриманням сечі.

Навчіться розслаблятися: медитація або йога допомагають впоратися зі стресом.

Чого не треба робити