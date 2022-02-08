Як полегшити симптоми застуди: рекомендації НЗСУ

Гостра респіраторна вірусна інфекція, або ж застуда, проходить у середньому за 7 днів. Варто зауважити, що ліків від застуди не існує.

Втім протягом захворювання дехто намагається вилікуватись розрекламованими "противірусними" препаратами. Усі вони – недієві.

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У Національній службі здоров'я України наголосили – усе, що можна зробити – це полегшити симптоми.

Як поліпшити свій стан при застуді

Багато пийте. Вода, теплий чай допомагають послабити закладеність носа та запобігають зневодненню.

Відпочивайте. Тіло має витрачати енергію на одужання.

Стежте за якістю повітря в кімнаті — робіть регулярні провітрювання.

Пом'якшуйте біль у горлі. У цьому допоможуть ополіскування солоною водою, м'ятні льодяники чи охолоджувальний спрей.

Полегшуйте нежить. Промивайте ніс сольовим спреєм. Використовуйте судинозвужувальні засоби з дотриманням інструкції.

Не терпіть біль, ломоту та гарячку. Полегшити стан допоможуть парацетамол або ібупрофен. Однак дотримуйтеся дозування в інструкції.

Тривале вживання парацетамолу може збільшити ризик серцевих захворювань та інсультів у людей із високим кров'яним тиском.

У НЗСУ радять – якщо після кількох днів вам не стає краще або стає гірше, варто звернутися до свого лікаря.

А також у жодному разі не приймайте антибіотики. Вони недієві проти вірусів і можуть зашкодити. Їх призначає лише лікар.

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