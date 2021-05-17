Результати аналізу

Ризик ішемічної хвороби серця та інсульту серед людей, які працюють понаднормово. тобто понад 55 годин на тиждень, значно вище, в порівнянні з людьми, які працюють за стандартним графіком – 35 – 40 годин на тиждень.

До теми Краще добавок: простий спосіб зберегти здоров'я серця

Зверніть увагу! У 2016 році 745 тисяч людей померли від інсульту і серцевих захворювань, пов'язаних з тривалим робочим днем. Це майже на 30% більше, ніж у 2000 році.

Таким чином, за 16 років, смертність від інсультів серед працівників, які зловживали переопрацюваннями, зросла на 19%, а від серцевих захворювань – на 42%.

Чоловіки мають вищі ризики інсульту

Дослідження показало, що більшість жертв (72%) були чоловіки. Часто смерть наступала набагато пізніше, іноді через десятиліття після довготривалої роботи.

Ніяка робота не варто ризику інсульту або серцевого нападу,

– підкреслив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВООЗ зазначає, що пандемія коронавірусу тільки посилила проблему зі збільшенням робочого часу. Через те, що багато працівників перейшли на віддалений формат, межа між домом і офісом зникла.