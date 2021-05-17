Результати аналізу
Ризик ішемічної хвороби серця та інсульту серед людей, які працюють понаднормово. тобто понад 55 годин на тиждень, значно вище, в порівнянні з людьми, які працюють за стандартним графіком – 35 – 40 годин на тиждень.
До теми Краще добавок: простий спосіб зберегти здоров'я серця
Таким чином, за 16 років, смертність від інсультів серед працівників, які зловживали переопрацюваннями, зросла на 19%, а від серцевих захворювань – на 42%.
Чоловіки мають вищі ризики інсульту
Дослідження показало, що більшість жертв (72%) були чоловіки. Часто смерть наступала набагато пізніше, іноді через десятиліття після довготривалої роботи.
Ніяка робота не варто ризику інсульту або серцевого нападу,
– підкреслив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
ВООЗ зазначає, що пандемія коронавірусу тільки посилила проблему зі збільшенням робочого часу. Через те, що багато працівників перейшли на віддалений формат, межа між домом і офісом зникла.