Як понаднормова робота впливає на здоров'я: тривожний аналіз ВООЗ

Робота, яка перевищує встановлену норму вбиває сотні тисяч людей на рік, надалі ситуація може погіршитися через карантинні обмеження, пов'язаних з пандемією COVID-19. Таких висновків дійшли фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міжнародної організації праці.

Результати аналізу

Ризик ішемічної хвороби серця та інсульту серед людей, які працюють понаднормово. тобто понад 55 годин на тиждень, значно вище, в порівнянні з людьми, які працюють за стандартним графіком – 35 – 40 годин на тиждень.

До теми Краще добавок: простий спосіб зберегти здоров'я серця

У 2016 році 745 тисяч людей померли від інсульту і серцевих захворювань, пов'язаних з тривалим робочим днем. Це майже на 30% більше, ніж у 2000 році.

Таким чином, за 16 років, смертність від інсультів серед працівників, які зловживали переопрацюваннями, зросла на 19%, а від серцевих захворювань – на 42%.

Чоловіки мають вищі ризики інсульту

Дослідження показало, що більшість жертв (72%) були чоловіки. Часто смерть наступала набагато пізніше, іноді через десятиліття після довготривалої роботи.

Ніяка робота не варто ризику інсульту або серцевого нападу,

– підкреслив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

ВООЗ зазначає, що пандемія коронавірусу тільки посилила проблему зі збільшенням робочого часу. Через те, що багато працівників перейшли на віддалений формат, межа між домом і офісом зникла.