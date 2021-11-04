Обмеження стосуються лише тих організацій, чиї працівники повинні отримати обов'язкове щеплення, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я. Про алгоритм повернення до роботи після відсторонення розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час брифінгу 4 листопада.

Увага Коли буде пік та спад хвилі коронавірусу в Україні: прогноз МОЗ

Відтак, повернутись до виконання своїх професійних обов'язків можна уже після першої дози вакцини проти COVID-19.

Ті, хто має одну дозу – не ухиляються від вакцинації

Працівники, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 не можуть бути відсторонені від роботи, оскільки вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.

Ігор Кузін – головний санлікар “Ми розуміємо, що така людина прихильна, просто не встигла отримати повний курс щеплення”.

Довідка для тих, кому протипоказана вакцинація

Крім того, не будуть відстороняти від роботи людей, які мають медичні протипоказання до вакцинації та надали відповідне підтвердження, видане закладом охорони здоров'я.

Санлікар зауважив, що така форма довідки не міститиме даних про діагноз, який є протипоказанням до щеплення, тому керівник установи може офіційно її вимагати.

Якщо протипоказання тимчасове, то документ буде видаватися на певний проміжок часу.

Яких сфер стосується провадження

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Працівники вказаних організацій, які станом на 08 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення.

Також у МОЗ наголосили, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Для цього відсутні правові підстави.