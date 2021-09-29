Вчені тестують вітамін А, як спосіб повернути нюх
Щоб довести це, вчені Університету Східної Англії провели дослідження. Однак, лише деякі пацієнти отримали справжнє лікування.
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Усіх учасників дослідження просили нюхати сильні запахи, такі як тухлі яйця і троянди. І далі за допомогою сканування мозку перевірили, чи вітамін А відновив пошкоджені нюхові шляхи.
Попри те, що більшість людей природним чином відновлюють нюх впродовж кількох тижнів, у багатьох можуть залишатись постійні розлади запаху.
Вітамін А або ретинол допомагає підтримувати:
- імунну систему, яка захищає організм від хвороб та інфекцій;
- зір;
- шкіру та слизові оболонки деяких частин тіла, зокрема носу.
Жиророзчинний вітамін А міститься у багатьох молочних продуктах, а також деяких овочах. Водночас добавки вітаміну А у надмірній кількості можуть бути шкідливими.
У моркві багато вітаміну А / Фото Unsplash
Основні джерела вітаміну А
тваринного походження:
- морська риба
- яєчні жовтки
- печінка тріски
- яловича печінка
- твердий сир
- вершкове масло
рослинного походження;
- болгарський перець.
- капуста
- морква
- картопля
- абрикоси
- сливи