Вчені тестують вітамін А, як спосіб повернути нюх

Щоб довести це, вчені Університету Східної Англії провели дослідження. Однак, лише деякі пацієнти отримали справжнє лікування.

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Усіх учасників дослідження просили нюхати сильні запахи, такі як тухлі яйця і троянди. І далі за допомогою сканування мозку перевірили, чи вітамін А відновив пошкоджені нюхові шляхи.

Втрата або зміна нюху є поширеним симптомом коронавірусної хвороби, однак багато інших вірусів, зокрема, грип також можуть спричиняти його.

Попри те, що більшість людей природним чином відновлюють нюх впродовж кількох тижнів, у багатьох можуть залишатись постійні розлади запаху.

Вітамін А або ретинол допомагає підтримувати:

імунну систему, яка захищає організм від хвороб та інфекцій;

зір;

шкіру та слизові оболонки деяких частин тіла, зокрема носу.

Жиророзчинний вітамін А міститься у багатьох молочних продуктах, а також деяких овочах. Водночас добавки вітаміну А у надмірній кількості можуть бути шкідливими.



У моркві багато вітаміну А / Фото Unsplash

Основні джерела вітаміну А

тваринного походження:

морська риба

яєчні жовтки

печінка тріски

яловича печінка

твердий сир

вершкове масло

рослинного походження;