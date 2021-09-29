Як повернути нюх після коронавірусу: простий спосіб

Краплі для носа з вітаміном А можуть повернути нюх людям, які втратили його внаслідок коронавірусу. Також вчені рекомендують "тренувати" нюх різноманітними запахами.

Вчені тестують вітамін А, як спосіб повернути нюх

Щоб довести це, вчені Університету Східної Англії провели дослідження. Однак, лише деякі пацієнти отримали справжнє лікування.

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Усіх учасників дослідження просили нюхати сильні запахи, такі як тухлі яйця і троянди. І далі за допомогою сканування мозку перевірили, чи вітамін А відновив пошкоджені нюхові шляхи.

Втрата або зміна нюху є поширеним симптомом коронавірусної хвороби, однак багато інших вірусів, зокрема, грип також можуть спричиняти його.

Попри те, що більшість людей природним чином відновлюють нюх впродовж кількох тижнів, у багатьох можуть залишатись постійні розлади запаху.

Вітамін А або ретинол допомагає підтримувати:

імунну систему, яка захищає організм від хвороб та інфекцій;

зір;

шкіру та слизові оболонки деяких частин тіла, зокрема носу.

Жиророзчинний вітамін А міститься у багатьох молочних продуктах, а також деяких овочах. Водночас добавки вітаміну А у надмірній кількості можуть бути шкідливими.



У моркві багато вітаміну А / Фото Unsplash

Основні джерела вітаміну А

тваринного походження:

морська риба

яєчні жовтки

печінка тріски

яловича печінка

твердий сир

вершкове масло

рослинного походження;