Згідно зі статистикою, ймовірність удару блискавки становить близько 1 на мільйон населення в рік. Найчастіше блискавка вражає людей, які працюють або активно відпочивають на вулиці.

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Блискавка є однією з основних причин смерті, пов'язаних з погодними умовами. І хоч це дійсно рідкість, наслідки удару блискавкою дуже серйозні. Саме тому необхідно знати, що робити під час грози та ставитись до цього серйозно.

Якщо прогноз погоди передбачає грозу, поїздку або прогулянку бажано відкласти. Але якщо негода все ж застала вас на вулиці, є декілька способів, які допоможуть вам зберегти життя.

Як поводитись під час грози на відкритому повітрі

Якщо почули грім, зайдіть в приміщення, заховайтеся в машину або знайдіть безпечне закрите місце (до прикладу зупинка, підземний перехід тощо).

Якщо ви в автомобілі, зачиніть вікна авто, зніміть або опустіть антену, зупиніться і перечекайте негоду.

Не забувайте правило 30:30. Після того, як ви побачите блискавку, почніть рахувати до 30. Якщо почуєте грім до того, як закінчите рахувати, обов'язково зайдіть в будь-яке приміщення. І залишайтесь у ньому ще як мінімум 30 хвилин після останнього удару грому.

Тримайтеся подалі від металевих парканів, стін (зокрема й бетонних), біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач. Також варто розуміти, що блискавка може проходити через будь-які металеві дроти або решітки в бетонних стінах чи підлозі.

Якщо укриття немає, присядьте низько, намагаючись якомога менше торкатися землі. Блискавка викликає електричні струми в верхній частині землі, які можуть бути смертельними на відстані більше ніж 30 метрів від людини.

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місця, де низькі дерева і жодному випадку якому не бігайте. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводять розряд електрики, найменше – верба, клен та кущі.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте – краще присісти, аби мати якомога менше площі прилягання до землі.



Гроза – явище прекрасне, але небезпечне / Фото Unsplash

Чого не можна робити на вулиці під час грози

Джерело: Центр громадського здоров'я

В жодному випадку не паркуйте автомобіль під деревами або високими конструкціями. Також не ховайтеся від зливи під деревами, оскільки вони теж притягують блискавки. Окрім цього, є небезпека падіння важких гілок, які можуть зламатись під натиском вітру. Якщо у вас із собою є парасолька, в жодному випадку не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди. Краще намокнути, ніж бути враженим струмом.

Не користуйтеся будь-якими електричними приладами й не телефонуйте з мобільного телефону навіть в тому випадку, якщо вам дуже страшно і хочеться з кимось поговорити. Краще повимикайте будь-які електричні прилади, оскільки вони немов приймачі для блискавок.

Під час грози не можна купатися у водоймах. Якщо ви перебуваєте на човні й бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.

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Що робити під час грози в приміщеннях

Позакривайте двері та вікна. Оскільки протяг притягує кульову блискавку.

Блискавка може проходити через водопровід, тож утримайтеся від душу, ванни чи миття посуду.

Уникайте електричних приладів будь-якого типу. Блискавка може проходити через електричні системи та системи прийому радіо і телебачення.

Уникайте дротових телефонів. Але варто зауважити, що під час шторму в приміщенні можна використовувати бездротові або стільникові телефони.

Як ми вже зазначали вище, уникайте бетонних підлог і стін (так, навіть вдома).

Важливо розуміти, що дах над головою не захищає від удару блискавки на 100% – близько третини травм від ударів блискавкою відбуваються в приміщеннях. Не ризикуйте під час грози, оскільки блискавка – річ непередбачувана.