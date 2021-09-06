Що відомо про дослідження

До такого висновку прийшли вчені, коли провели дослідження більш ніж на 1 000 здорових добровольців. Їхній середній вік становив 20 років.

Увага Наскільки ефективні вакцини за пів року після щеплення: неочікувана заява вчених

Важливо те, що ніхто з них до цього не хворів на коронавірус. Спочатку їх розділили на кілька груп, залежно від того, як часто вони вживали алкоголь.

В результаті 810 осіб потрапили в групу малопитущих і непитущих.

Інша частина – 409 людей – в групу любителів спиртного.

Згодом, через кілька місяців після експерименту, частина людей, що брала участь, захворіла на COVID-19. Так, спершу результати 44 ПЛР-тестів виявилися позитивними. Цікаво, що приблизно половина з них (23 людини) були з групи непитущих, а 21 – що зловживають спиртними напоями.

Неочікувані висновки

Однак, якщо врахувати, що в групі тих, хто рідко вживає є 810 людей, а тих, хто зловживають алкоголем вдвічі менше, то виходить, що другі заражаються в 1,89 раза частіше. І, судячи з подальших спостережень експертів, переносили хворобу вони важче. У них на 18% частіше була присутня такі симптоми:

втрата нюху;

головний біль;

ломота в тілі;

кашель.

Як науковці це пояснили

Вчені знайшли також пояснення своїх висновків. Алкоголь, як відомо, пригнічує імунітет, і людина не справляється з атакою вірусу. А більш часті випадки заражень також просто пояснити: адже люди напідпитку часто нехтують санітарними правилами.