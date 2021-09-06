Як пов'язані алкоголь і COVID-19: вчені назвали головні ризики

Вчені з Індіанського університету в Блумінгтоні, що у США заявили, що люди, які випивають, ризикують заразитися коронавірусом вдвічі частіше, ніж ті, хто веде здоровий спосіб життя. Також вони переносять хворобу важче, ніж непитущі.

Що відомо про дослідження

До такого висновку прийшли вчені, коли провели дослідження більш ніж на 1 000 здорових добровольців. Їхній середній вік становив 20 років.

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Важливо те, що ніхто з них до цього не хворів на коронавірус. Спочатку їх розділили на кілька груп, залежно від того, як часто вони вживали алкоголь.

В результаті 810 осіб потрапили в групу малопитущих і непитущих.

Інша частина – 409 людей – в групу любителів спиртного.

Згодом, через кілька місяців після експерименту, частина людей, що брала участь, захворіла на COVID-19. Так, спершу результати 44 ПЛР-тестів виявилися позитивними. Цікаво, що приблизно половина з них (23 людини) були з групи непитущих, а 21 – що зловживають спиртними напоями.

Неочікувані висновки

Однак, якщо врахувати, що в групі тих, хто рідко вживає є 810 людей, а тих, хто зловживають алкоголем вдвічі менше, то виходить, що другі заражаються в 1,89 раза частіше. І, судячи з подальших спостережень експертів, переносили хворобу вони важче. У них на 18% частіше була присутня такі симптоми:

втрата нюху;

головний біль;

ломота в тілі;

кашель.

Як науковці це пояснили

Вчені знайшли також пояснення своїх висновків. Алкоголь, як відомо, пригнічує імунітет, і людина не справляється з атакою вірусу. А більш часті випадки заражень також просто пояснити: адже люди напідпитку часто нехтують санітарними правилами.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Дані: ВООЗ /Інфографіка 24 каналу