Чому виникають задирки

Задирки – маленькі, але дуже неприємні, особливо коли вони відриваються і утворюють болючі рани. Зазвичай вони пов'язані із загальною сухістю шкіри.

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Хоча точно ніхто не знає, чому вони з'являються, ось кілька причин:

сухе повітря;

часте миття рук;

використання санітайзерів;

обкушування або колупання нігтів;

плавання у хлорованій воді.

Як правильно позбутись задирки

Щоб позбутися задирки, потрібно її акуратно відрізати манікюрними ножицями або щипчиками. Декілька рекомендацій, як це краще зробити:

спочатку ретельно помити руки з милом, щоби не занести інфекцію;

обрізати потрібно обережно, не надто близько до основи;

після процедури зволожити шкіру кремом.

Щоб розм'якшити шкіру перед тим, як зрізати задирок, можна потримати руку у теплій воді або нанести вазелін або інший зволожуючий засіб.

Що краще не робити

Задирки не варто смикати, відривати або відкушувати. Так, із цим бажанням буває складно боротися. Але таке поводження з ними може викликати біль, кровотечу та інфекцію.

Пароніхія – це запалення навколонігтьового валика через попадання бактерій зі шкіри всередину тканин. Коли задирок відривають, утворюється невелике пошкодження, через яке бактерії можуть потрапити всередину.

З таким запаленням краще звернутися до дерматолога. Також варто це зробити, якщо:

шкіра після видалення задирки не гоїться більше ніж тиждень;

почервоніння в місці задирки розширюється або посилюється;

ніготь змінює колір або стає м'яким.

Як уникнути появи задирок

Щоб знизити ризик появи задирок, потрібно боротися із сухістю шкіри та уникати подразників. Ось що можна робити:

мастити руки зволожувальним кремом, наносити його у тому числі на кутикулу;

використовувати зволожувач повітря;

одягати рукавички під час миття посуду та використання хімікатів;

не використовувати засоби з ацетоном для видалення лаку;

не зрізати кутикулу під час манікюру.

Якщо не хочеться мучитися із задирками, варто стежити за загальним здоров'ям шкіри та забезпечувати її поживними речовинами. Особливо важливими для здорової шкіри вважаються вітаміни A, C, D та E. Ефективність цих вітамінів у косметиці не дуже добре доведена. Тому краще отримувати їх із їжею.