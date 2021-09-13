Щоб поліпшити зовнішній вигляд рубця, можна звернутися до дерматолога. Він запропонує відповідну процедуру в залежності від типу, розміру, розташування і давності пошкодження.

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Наскільки ефективні креми проти рубців

Креми від рубців містять різні інгредієнти: екстракт цибулі, вітаміни А та Е. Вони можуть зволожити шкіру і зробити рубець еластичним, але немає доказів, що ці креми зменшують рубець. Тому перед використанням будь-яких кремів краще проконсультуватися з дерматологом.

Як позбутися рубців

Процедури, які може запропонувати дерматолог, щоб зменшити рубці:

пресотерапія – натиснення на рану під час її загоєння, щоб зменшити або запобігти рубцю. Для цього потрібно носити пов'язку, що тисне до року часу. Найчастіше цей метод використовують при лікуванні опіків, але він не підходить, якщо рана на обличчі;

– натиснення на рану під час її загоєння, щоб зменшити або запобігти рубцю. Для цього потрібно носити пов'язку, що тисне до року часу. Найчастіше цей метод використовують при лікуванні опіків, але він не підходить, якщо рана на обличчі; силіконовий гель у вигляді листа . Це тонкі й самоклеючі пластинки, їх потрібно накладати на шрам на 12 годин на день протягом як мінімум 3 місяців. Ці пластинки можна мити та використовувати повторно, але іноді в місці, куди їх накладають, можуть виникнути лущення або висип;

. Це тонкі й самоклеючі пластинки, їх потрібно накладати на шрам на 12 годин на день протягом як мінімум 3 місяців. Ці пластинки можна мити та використовувати повторно, але іноді в місці, куди їх накладають, можуть виникнути лущення або висип; поліуретанова пов'язка – це волога гнучка прокладка, яку носять, щоб зменшити рубці після операції або згладити опуклі рубці. Якщо таку пов'язку носити протягом шести тижнів після операції, вона може запобігти утворенню шрамів;

– це волога гнучка прокладка, яку носять, щоб зменшити рубці після операції або згладити опуклі рубці. Якщо таку пов'язку носити протягом шести тижнів після операції, вона може запобігти утворенню шрамів; лазер . Його використовують для лікування шрамів і келоїдів – рубців, які стають товстими, горбистими та більшими, ніж рана. Лазерна терапія може поліпшити колір шраму, прибрати почервоніння, зменшити рубці після операції або від вугрового висипання;

. Його використовують для лікування шрамів і келоїдів – рубців, які стають товстими, горбистими та більшими, ніж рана. Лазерна терапія може поліпшити колір шраму, прибрати почервоніння, зменшити рубці після операції або від вугрового висипання; ін'єкції кортикостероїдів . Їх застосовують для лікування деяких келоїдних і гіпертрофічних рубців. Дерматологи вводять кортикостероїди безпосередньо в рубець, щоб зменшити його і полегшити свербіж або біль;

. Їх застосовують для лікування деяких келоїдних і гіпертрофічних рубців. Дерматологи вводять кортикостероїди безпосередньо в рубець, щоб зменшити його і полегшити свербіж або біль; кріохірургія – зменшення рубців шляхом заморожування верхніх шарів шкіри. Рідкий азот повільно руйнує рубцеву тканину, і, якщо кріотерапію використовують на ранніх стадіях, вона може згладити келоїдні рубці та зупинити їхній ріст.

Хірургічне лікування рубців

Якщо інше лікування не допомагає, шрам зменшують хірургічним шляхом. Після цього шрам може повернутися, тому для кращого результату пацієнтам часто призначають і інші методи, наприклад ін'єкції кортикостероїдів.

Для догляду за шкірою в місці рубця з безрецептурних кремів краще вибрати сонцезахисний. Шрами на шкірі чутливі до сонця, тому потрібно намагатися уникати прямих сонячних променів і наносити сонцезахисний крем з SPF 30 перед виходом на вулицю.