Чи можна позбутися від целюліту назавжди: домашні та медичні методи
Целюліт – це нормально, і він є навіть у чоловіків. На жаль, назавжди від нього позбутися не вийде, але наука вже знайшла кілька ефективних методів корекції.
Джерело:Mayo Clinic
Немає ніяких ліків і методів, які знищують целюліт назавжди, але є способи зробити його менш помітним хоча б на деякий час.
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Як позбутися від целюліту за допомогою медицини
Щоб отримати краще результат, методи краще поєднувати:
- Лазерне і радіочастотне лікування. Допомагають зменшити прояв целюліту на термін від 6 місяців до року, але цей метод потрібно ще вивчати. Нині немає доказів, що він точно працює.
- Кріоліполіз. Під час процедури зменшується кількість жиру під шкірою за допомогою спеціального вакуумного пристрою. Результат проявляється протягом двох-трьох місяців, але потрібно кілька процедур.
- Акустична хвильова терапія. У цій процедурі звукові хвилі руйнують целюліт, але також буде потрібно кілька сеансів. Дослідження показують, що цей метод може допомогти.
- Хірургія. Під час операції жир під шкірою розгладжується спеціальними інструментами. Результат може тривати від двох до трьох років.
Як побороти целюліт в домашніх умовах
Поліпшити зовнішній вигляд шкіри та зменшити прояв целюліту можна і в домашніх умовах за допомогою:
- лікувальних кремів – засоби з ретинолом зменшують ямочки й тим самим покращують стан шкіри. Їх використовують один-два рази на день від шести місяців і більше;
- втрати ваги – якщо є зайва вага, схуднення допоможе поліпшити зовнішній вигляд шкіри;
- фізичної активності – вправи тонізують м'язи, покращують кровообіг і допомагають зменшити ямочки. Необов'язково ходити в тренажерний зал, можна займатися плаванням, йогою, їздити на велосипеді, танцювати або просто більше ходити;
- здорової дієти – зміни в харчуванні самі по собі целюліт не вилікують, але можуть в цілому вплинути на оздоровлення організму. Варто відмовитися від алкоголю, куріння, насичених жирів і їсти більше свіжих овочів і фруктів, цілозернових продуктів, пити воду замість солодких напоїв і соків;
- антицелюлітних кремів – можуть поліпшити зовнішній вигляд шкіри, але ефект буде малопомітним і нетривалим. Якщо дуже хочеться, можна спробувати креми з кофеїном, ретинолом, альфа-гідроксикислоти, амінофіліном, але важливо переконатися, що на ці речовини немає алергії.
Не варто сподіватися, що креми та дієта позбавлять від целюліту назавжди – вони можуть допомогти, але трохи й тільки на деякий час. До целюліту потрібно ставитися як до особливості будови тіла, а не як до вади, від якої потрібно позбутися всіма силами.
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