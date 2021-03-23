Чи можна позбутися від целюліту назавжди: домашні та медичні методи

Целюліт – це нормально, і він є навіть у чоловіків. На жаль, назавжди від нього позбутися не вийде, але наука вже знайшла кілька ефективних методів корекції.

Немає ніяких ліків і методів, які знищують целюліт назавжди, але є способи зробити його менш помітним хоча б на деякий час.

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Як позбутися від целюліту за допомогою медицини

Щоб отримати краще результат, методи краще поєднувати:

Лазерне і радіочастотне лікування. Допомагають зменшити прояв целюліту на термін від 6 місяців до року, але цей метод потрібно ще вивчати. Нині немає доказів, що він точно працює.

Допомагають зменшити прояв целюліту на термін від 6 місяців до року, але цей метод потрібно ще вивчати. Нині немає доказів, що він точно працює. Кріоліполіз. Під час процедури зменшується кількість жиру під шкірою за допомогою спеціального вакуумного пристрою. Результат проявляється протягом двох-трьох місяців, але потрібно кілька процедур.

Під час процедури зменшується кількість жиру під шкірою за допомогою спеціального вакуумного пристрою. Результат проявляється протягом двох-трьох місяців, але потрібно кілька процедур. Акустична хвильова терапія. У цій процедурі звукові хвилі руйнують целюліт, але також буде потрібно кілька сеансів. Дослідження показують, що цей метод може допомогти.

У цій процедурі звукові хвилі руйнують целюліт, але також буде потрібно кілька сеансів. Дослідження показують, що цей метод може допомогти. Хірургія. Під час операції жир під шкірою розгладжується спеціальними інструментами. Результат може тривати від двох до трьох років.

Як побороти целюліт в домашніх умовах

Поліпшити зовнішній вигляд шкіри та зменшити прояв целюліту можна і в домашніх умовах за допомогою:

лікувальних кремів – засоби з ретинолом зменшують ямочки й тим самим покращують стан шкіри. Їх використовують один-два рази на день від шести місяців і більше; втрати ваги – якщо є зайва вага, схуднення допоможе поліпшити зовнішній вигляд шкіри; фізичної активності – вправи тонізують м'язи, покращують кровообіг і допомагають зменшити ямочки. Необов'язково ходити в тренажерний зал, можна займатися плаванням, йогою, їздити на велосипеді, танцювати або просто більше ходити; здорової дієти – зміни в харчуванні самі по собі целюліт не вилікують, але можуть в цілому вплинути на оздоровлення організму. Варто відмовитися від алкоголю, куріння, насичених жирів і їсти більше свіжих овочів і фруктів, цілозернових продуктів, пити воду замість солодких напоїв і соків; антицелюлітних кремів – можуть поліпшити зовнішній вигляд шкіри, але ефект буде малопомітним і нетривалим. Якщо дуже хочеться, можна спробувати креми з кофеїном, ретинолом, альфа-гідроксикислоти, амінофіліном, але важливо переконатися, що на ці речовини немає алергії.

Не варто сподіватися, що креми та дієта позбавлять від целюліту назавжди – вони можуть допомогти, але трохи й тільки на деякий час. До целюліту потрібно ставитися як до особливості будови тіла, а не як до вади, від якої потрібно позбутися всіма силами.