Імунітет – це захисні механізми, які допомагають долати недуги. Це ціла система, яка допомагає нам боротися з інфекціями. Її трохи руйнують віруси, але зміцнюють материнське молоко і поцілунки.

Про те, як працює імунітет та чи справді його можна "покращити" – детальніше у програмі "120/80" на 24 каналі. Також дізнайтесь, як на здатність нашого організму боротися з хвороби впливає відсутність стресів.

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Довідка. Імунітет – це властивість організму протидіяти різноманітним чинникам, особливо патогенам, які кожної секунди можуть завдати шкоди організму. Але завдяки імунітету ми себе оберігаємо від різноманітних захворювань

Що таке варіоляція

Відкриття імунітету як захисної системи нашого організму мало дуже довгий і непростий шлях. На початках люди не намагалися зрозуміти причину певної недуги. Головним завдання було припинити її поширення.

Перша демонстрація імунітету відбулася через процес, який називається варіоляція. Вперше її почали практикували в Азії. Як це відбувалось? Брали сухі частини струпи віспи, їх вдихала здорова людиною через ніс. У пацієнта розвивався легкий випадок віспи, і ймовірність виживання була значно вищою, ніж у пацієнтів, заражених природно віспою.

Едвард Дженнер та Луї Пастер

Едвард Дженнер – англійський лікар кінця XVIII століття, який перший у світі вакцинував людину. Хлопчика він щепив від натуральної віспи. За часів Дженнера ця недуга знищила приблизно 10% британського населення. Тому лікар пішов на божевільний експеримент. Синові свого садівника він вколов вірус коров'ячої віспи – менш агресивної за натуральну. Уже відтоді лікарі почали вивчати захисні механізми організму, які допомагають боротися з недугами.

Батько імунітету – Луї Пастер – французький мікробіолог створив вакцину від сказу, а левову частку присвятив дослідженню саме імунітету.



Едвард Дженнер та Луї Пастер / Колаж 24 каналу

Імунітет – це як інші, система. В організмі дитини має певні анатомічні структури. Тобто там, де він виробляється, створюються клітини. Імунна система поширюється у всьому тілі та включає багато типів клітин, органів, білків і тканин. Що найважливіше – це здатність відрізнити власну тканину від чужорідної. Мертві та несправні клітини також розпізнаються та очищаються імунною системою.

Від чого залежить імунітет: до чого тут стрес

Наш імунітет залежить від способу життя. Якщо людина, наприклад, багато ходить у день, перебуває на свіжому повітрі, їсть багато овочів і фруктів – імунна система працюватиме на ура. Якщо ж нехтувати корисними продуктами, зарядкою, зловживати алкоголем чи цигарками – дива від нашого організму краще не сподіватися. До того ж на імунітет впливають і стреси.

Всі стреси, нестабільні ситуації, невизначеність – дуже сильно впливають на те, як організм зможе приводити до захворювання або не приводити.

Те, що в нас відбувається в тілесних відчуттях, у м'язових затисках, або в тому, як ми проявляємо свої емоції назовні чи пригнічуємо їх – впливає на те, як наша щитоподібна залоза допомагає нам формувати цей самий імунітет,

– пояснила психологиня Віра Романова.

Особливо ретельно треба дбати про імунітет восени. Загалом імунітет можна поділити на 2 важливі типи.

► Перший – пасивний. Новонароджена дитина отримує пасивний імунітет від матері через плаценту. Людина також може отримати пасивний імунітет за допомогою антитіл, що містять препарати крові.

Фахівці також кажуть, що надмірна опіка, відсутність контактів із соціумом навряд чи допоможуть дитячому імунітету. Гіперопіка – а це зайвий одяг і шапка при +20 можуть лише зашкодити.

► Другий тип – активний імунітет. Він з'являється, коли вплив на організм хвороби викликає вироблення антитіл до цього захворювання. Йдеться або про зараження недугою, або про вакцинацію.

Міфи про імунітет

Одягни шапку, бо заробиш собі менінгіт – вигадка

Ймовірність захворіти на менінгіт зростає в зимові та осінні місяці, як і на інші хвороби, які спричиняють віруси та бактерії. Все через те, що ми більше перебуваємо в закритих приміщеннях та контактуємо з іншими людьми. Але носіння чи неносіння шапки до цього не має жодного стосунку. Шапка не захистить вас від менінгіту, бо для того, аби захворіти, потрібно, щоб збудник хвороби потрапив у ваш організм. Шапка не стане цьому на заваді.



Відсутність шапки не впливає на менінгіт / Фото Unsplash

Так звані імунні препарати

Чим більше відомо про імунітет – тим більше міфів витає навколо. Б'ємося об заклад, ви хоч один раз потрапляли на рекламу "імунних препаратів". Такі ліки (хоча й ліками їх назвати не завжди язик повертається) відносять до гомеопатії, також – народних методів лікування.

Попри численну кількість досліджень гомеопатичних препаратів, немає переконливих свідчень їх ефективності. Хоча існує ймовірність, що гомеопатія допоможе, якщо ви схильні до самонавіювання: тут може спрацювати ефект плацебо або ж природний перебіг захворювання може бути сприйнятий як чарівний ефект гомеопатії.

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Вітаміни та добавки

Сьогодні, на жаль, більшість громадян України зловживає різноманітними вітамінами і біодобавками. Втім, фахівці кажуть, що не слід, приймати їх неконтрольовано. По-перше, більшість із них не мають жодної доказової ефективності, а, по-друге, переживання всяких вітамінів можуть викликати різні захворювання. Усі необхідні вітаміни можна почерпнути з їжі.

Вакцинація та поцілунки допомагають

Але от що справді допомагає "підвищити" імунітет – це вакцинація. Перевірений спосіб запобігти хворобі або ж можливість уникнути ускладнень.



Вакцинація зміцнює імунітет / Фото Unsplash

Ну, а якщо вже вакцинувалися – можете й цілуватися. Поцілунок – це обмін бактеріями, які підвищують імунітет. Але обачно обирайте партнера: у 2014 році дослідження нідерландських вчених показало, що за один поцілунок людина приймає до 80 мільйонів бактерій за якихось там 10 секунд.

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