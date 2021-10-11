Як правильно харчуватись при гастриті

Гастрит – це запалення слизової оболонки шлунка. Дієта при гастриті потрібна, щоб полегшити симптоми й не погіршити перебіг хвороби.

Дієта при гастриті

Дієта спрямована на відмову від їжі, яка подразнює шлунок, – це гостра і кисла їжа, алкоголь і напої з кофеїном. Сама по собі дієта не лікує гастрит, бо він з'являється не через харчування, але вона може полегшити симптоми та уповільнити розвиток хвороби.

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Тривалість дієти залежить від декількох факторів:

причина гастриту;

як довго людина хворіє;

які є симптоми та наскільки вони серйозні;

інше лікування, яке прописує лікар.

Людям з гострим гастритом зазвичай достатньо побути на дієті кілька тижнів або місяців, поки загострення не пройде. Якщо гастрит хронічний, то дієта може знадобитися на більш тривалий час.

Що не можна їсти

Овочі та фрукти

Не рекомендують їсти кислі фрукти й овочі, наприклад цитрусові та помідори, і гострі, такі як цибуля і червоний перець.

Крупи

Кукурудза і продукти з неї посилюють симптоми гастриту.

Білкові продукти

У червоному м'ясі багато насичених жирів, які посилюють симптоми гастриту. Горіхи та насіння теж можуть посилити дискомфорт, бо в них багато жирів.

Солодощі

Випічка, тістечка, морозиво, шоколад та інші продукти з високим вмістом жирів або цукру посилюють симптоми хвороби.

Напої

Подразнюють слизову шлунка напої з кофеїном, солодкі, газовані та енергетичні напої, кислі соки (апельсиновий або томатний) і алкоголь, включаючи вино, пиво і коктейлі.

Що можна їсти

Дозволені всі продукти, крім гострих, кислих, сильно солодких, напоїв з кофеїном і алкоголю. Рекомендується їсти бобові, яйця, мед (як заміна солодощів), овочі й фрукти з низькою кислотністю, цільнозернові крупи та продукти на їхній основі.