Що треба знати про інтервальне голодування
Інтервальне голодування – популярний наразі спосіб контролю ваги. Дієтологи неодноразово доводили користь інтервалів між прийомами їжі. Однак, така система має, як плюси, так і мінуси. Однозначної відповіді щодо користі інтервального голодування досі немає, як і відповіді на питання, як аутофагія впливає на загальне метаболічне здоров'я організму.
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Фахівці з Університету Бата вирішили з'ясувати, чи відрізняється голодування без обмеження калорій від звичайної дієти.
Добровольців поділили на 3 групи:
- контрольна споживала близько 1500 калорій в день,
- друга голодувала через день і з'їдала приблизно 3000 калорій на добу,
- третя голодувала теж через день, але їла рекомендовану кількість калорій – близько 2000.
Точні результати експерименту:
У представників третьої групи через чотири тижні не відбулося ніякого істотного зниження ваги.
Тоді як друга група втратила в середньому 1,6 кг.
Але найбільше скинули вагу учасники з контрольної групи – 1,9 кг за місяць без голодувань.
Інтервальне голодування – не найкращий спосіб схуднення / Фото Unsplash
Втрата м'язів погано вплине на якість тіла
Важливо також й те, що приблизно половина втраченої ваги в другій групі – це м'язові тканини. При цьому у контрольної групи маса знижувалася майже виключно внаслідок втрати жирової тканини.
Ймовірно, що втрата м'язової маси сталася через знижену фізичну активність в дні голодування.
Дослідники відзначають, що економія енергії могла бути підсвідомою, і самі учасники могли не підозрювати, що стали менше рухатися, у них елементарно не вистачало енергії на фізичну активність, організм перейшов в режим "економії".