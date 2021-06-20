Що треба знати про інтервальне голодування

Інтервальне голодування – популярний наразі спосіб контролю ваги. Дієтологи неодноразово доводили користь інтервалів між прийомами їжі. Однак, така система має, як плюси, так і мінуси. Однозначної відповіді щодо користі інтервального голодування досі немає, як і відповіді на питання, як аутофагія впливає на загальне метаболічне здоров'я організму.

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Фахівці з Університету Бата вирішили з'ясувати, чи відрізняється голодування без обмеження калорій від звичайної дієти.

Добровольців поділили на 3 групи:

контрольна споживала близько 1500 калорій в день,

друга голодувала через день і з'їдала приблизно 3000 калорій на добу,

третя голодувала теж через день, але їла рекомендовану кількість калорій – близько 2000.

Точні результати експерименту:

У представників третьої групи через чотири тижні не відбулося ніякого істотного зниження ваги.

Тоді як друга група втратила в середньому 1,6 кг.

Але найбільше скинули вагу учасники з контрольної групи – 1,9 кг за місяць без голодувань.



Інтервальне голодування – не найкращий спосіб схуднення / Фото Unsplash

Втрата м'язів погано вплине на якість тіла

Важливо також й те, що приблизно половина втраченої ваги в другій групі – це м'язові тканини. При цьому у контрольної групи маса знижувалася майже виключно внаслідок втрати жирової тканини.

Ймовірно, що втрата м'язової маси сталася через знижену фізичну активність в дні голодування.

Дослідники відзначають, що економія енергії могла бути підсвідомою, і самі учасники могли не підозрювати, що стали менше рухатися, у них елементарно не вистачало енергії на фізичну активність, організм перейшов в режим "економії".