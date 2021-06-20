Як правильно худнути: зниження калорійності чи інтервальне голодування

Виявилося, що інтервальне голодування не сприяє зниженню ваги настільки ж, як загальне добове зниження споживання калорій краще сприяє. Крім того, голодування може привести до значного зменшення м'язової маси.

Що треба знати про інтервальне голодування

Інтервальне голодування – популярний наразі спосіб контролю ваги. Дієтологи неодноразово доводили користь інтервалів між прийомами їжі. Однак, така система має, як плюси, так і мінуси. Однозначної відповіді щодо користі інтервального голодування досі немає, як і відповіді на питання, як аутофагія впливає на загальне метаболічне здоров'я організму.

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Фахівці з Університету Бата вирішили з'ясувати, чи відрізняється голодування без обмеження калорій від звичайної дієти.

Добровольців поділили на 3 групи:

контрольна споживала близько 1500 калорій в день,

друга голодувала через день і з'їдала приблизно 3000 калорій на добу,

третя голодувала теж через день, але їла рекомендовану кількість калорій – близько 2000.

Точні результати експерименту:

У представників третьої групи через чотири тижні не відбулося ніякого істотного зниження ваги.

Тоді як друга група втратила в середньому 1,6 кг.

Але найбільше скинули вагу учасники з контрольної групи – 1,9 кг за місяць без голодувань.



Інтервальне голодування – не найкращий спосіб схуднення / Фото Unsplash

Втрата м'язів погано вплине на якість тіла

Важливо також й те, що приблизно половина втраченої ваги в другій групі – це м'язові тканини. При цьому у контрольної групи маса знижувалася майже виключно внаслідок втрати жирової тканини.

Ймовірно, що втрата м'язової маси сталася через знижену фізичну активність в дні голодування.

Дослідники відзначають, що економія енергії могла бути підсвідомою, і самі учасники могли не підозрювати, що стали менше рухатися, у них елементарно не вистачало енергії на фізичну активність, організм перейшов в режим "економії".