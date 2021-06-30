Тим часом більшість із нас, як виявилося, не вміє правильно мити руки. На цю важливу гігієнічну процедуру ми, згідно з дослідженням, витрачаємо в середньому 6 секунд. Також було з'ясовано, що 93,2% людей ніколи не миють рук після кашлю та чхання.
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Коли потрібно мити руки
Мити руки обов'язково не лише тоді, коли вони брудні. Центри з контролю та профілактики захворювань
- До, під час і після приготування їжі.
- Перед вживанням їжі.
- Перед процедурами догляду за хворим і після них.
- Перед обробкою й після обробки побутової травми.
- Після туалету.
- Після прогулянки.
- Після заміни підгузків або гігієнічних процедур із догляду за дитиною.
- Після чхання, кашлю й – увага! – після витирання носа.
- Після годування домашнього улюбленця або контакту з ним.
- Після виносу сміття.
Люди неправильно миють руки / Фото: unsplash
Як довго слід мити руки
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує мити руки з милом не менш як 30 секунд. Саме стільки часу потрібно, щоб видалити з поверхні рук максимум мікробів. Звісно, не треба щоразу вмикати секундомір: пів хвилини – це у звичайному темпі заспівати приспів із "Червоної рути". Щоб вимити руки професійно, як медичний працівник, знадобиться 40 – 60 секунд.
Як правильно мити руки
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Змочіть руки чистою проточною водою й вичавіть на долоню з дозатора достатню кількість мила, щоб повністю намилити руки. Для кращого ефекту візьміть антибактеріальне мило Smile. Воно ефективно очищує руки, знищуючи 99% бактерій, а екстракт алое вера та алантоїн в його складі чудово зволожують шкіру й сприяють її відновленню. Інгредієнти Smile абсолютно безпечні, тож це мило може щодня використовувати вся ваша родина.
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Потріть долоню об долоню, щоб мило спінилося.
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Однією долонею потріть тильний бік та пальці іншої руки, а також поміж пальцями. Повторіть те саме з першою рукою.
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Сплетіть пальці "в замок" і потріть одну долоню об іншу й знову ж таки поміж пальцями.
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Зчепіть з'єднані "ківшиком" пальці рук і тильним боком зігнутих пальців однієї руки потріть долоню іншої.
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Обхопіть великий палець однієї руки долонею іншої й потріть його круговими рухами. Повторіть те саме з великим пальцем першої руки.
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Потріть кінчиками пальців однієї руки долоню іншої. Зробіть те саме з першою рукою.
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Добре вимийте руки під чистою проточною водою.
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Витріть руки чистим рушником. Якщо миєте руки в громадському туалеті, кран закрийте, обгорнувши вентиль одноразовим паперовим рушником.
Відео: як правильно мити руки
Якщо не маєте змоги помити руки з милом під проточною водою – протріть їх дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio з умістом спирту 70%.
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Чому потрібно мити руки – наочно / Інфографіка 24 каналу
Наскільки часто можна мити руки
Згідно з поширеною "гігієнічною гіпотезою", середовище, у якому росте дитина, не має бути аж надто стерильним. Прихильники цієї гіпотези переконані, що під впливом мікробів дитяча імунна система тренується й зміцнюється, тоді як надмірна чистота провокує розвиток алергії, астми та аутоімунних захворювань.
Але жодного наукового доказу того, що занадто часті гігієнічні процедури послаблюють імунну систему й роблять наш організм вразливішим до бактерій та вірусів, не існує. Мікроби оточують нас усюди: вони в повітрі, у харчових продуктах, ґрунті, воді, на рослинах і тваринах. Тому гігієнічні заходи не усувають геть усі мікроби з нашого життя, а просто знижують ризик зараження.
Отже, мийте руки частіше – і будьте здорові!