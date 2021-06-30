Тим часом більшість із нас, як виявилося, не вміє правильно мити руки. На цю важливу гігієнічну процедуру ми, згідно з дослідженням, витрачаємо в середньому 6 секунд. Також було з'ясовано, що 93,2% людей ніколи не миють рук після кашлю та чхання.

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Коли потрібно мити руки

Мити руки обов'язково не лише тоді, коли вони брудні. Центри з контролю та профілактики захворювань

До, під час і після приготування їжі.

Перед вживанням їжі.

Перед процедурами догляду за хворим і після них.

Перед обробкою й після обробки побутової травми.

Після туалету.

Після прогулянки.

Після заміни підгузків або гігієнічних процедур із догляду за дитиною.

Після чхання, кашлю й – увага! – після витирання носа.

Після годування домашнього улюбленця або контакту з ним.

Після виносу сміття.



Люди неправильно миють руки / Фото: unsplash

Як довго слід мити руки

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує мити руки з милом не менш як 30 секунд. Саме стільки часу потрібно, щоб видалити з поверхні рук максимум мікробів. Звісно, не треба щоразу вмикати секундомір: пів хвилини – це у звичайному темпі заспівати приспів із "Червоної рути". Щоб вимити руки професійно, як медичний працівник, знадобиться 40 – 60 секунд.

Як правильно мити руки

Змочіть руки чистою проточною водою й вичавіть на долоню з дозатора достатню кількість мила, щоб повністю намилити руки. Для кращого ефекту візьміть антибактеріальне мило Smile. Воно ефективно очищує руки, знищуючи 99% бактерій, а екстракт алое вера та алантоїн в його складі чудово зволожують шкіру й сприяють її відновленню. Інгредієнти Smile абсолютно безпечні, тож це мило може щодня використовувати вся ваша родина.

Потріть долоню об долоню, щоб мило спінилося. Однією долонею потріть тильний бік та пальці іншої руки, а також поміж пальцями. Повторіть те саме з першою рукою. Сплетіть пальці "в замок" і потріть одну долоню об іншу й знову ж таки поміж пальцями. Зчепіть з'єднані "ківшиком" пальці рук і тильним боком зігнутих пальців однієї руки потріть долоню іншої. Обхопіть великий палець однієї руки долонею іншої й потріть його круговими рухами. Повторіть те саме з великим пальцем першої руки. Потріть кінчиками пальців однієї руки долоню іншої. Зробіть те саме з першою рукою. Добре вимийте руки під чистою проточною водою. Витріть руки чистим рушником. Якщо миєте руки в громадському туалеті, кран закрийте, обгорнувши вентиль одноразовим паперовим рушником.

Відео: як правильно мити руки

Якщо не маєте змоги помити руки з милом під проточною водою – протріть їх дезінфекційними серветками Smile Sterill Bio з умістом спирту 70%.

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Чому потрібно мити руки – наочно / Інфографіка 24 каналу

Наскільки часто можна мити руки

Згідно з поширеною "гігієнічною гіпотезою", середовище, у якому росте дитина, не має бути аж надто стерильним. Прихильники цієї гіпотези переконані, що під впливом мікробів дитяча імунна система тренується й зміцнюється, тоді як надмірна чистота провокує розвиток алергії, астми та аутоімунних захворювань.

Але жодного наукового доказу того, що занадто часті гігієнічні процедури послаблюють імунну систему й роблять наш організм вразливішим до бактерій та вірусів, не існує. Мікроби оточують нас усюди: вони в повітрі, у харчових продуктах, ґрунті, воді, на рослинах і тваринах. Тому гігієнічні заходи не усувають геть усі мікроби з нашого життя, а просто знижують ризик зараження.

Отже, мийте руки частіше – і будьте здорові!