У межах проєкту "Інтерв'ю24" директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба розповів та показав, як слід діяти, коли хтось потребує порятунку.
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Варто наголосити, що медичну допомогу можуть надавати лише медики. Ми ж можемо надати постраждалому лише першу домедичну допомогу. Що це передбачає та як визначити ознаки життя і ознаки клінічної смерті?
Алгоритм надання першої допомоги
- Насамперед, перед тим як надавати домедичну допомогу, – обов'язково переконайтесь у власній безпеці.
- Вже після цього перевірте, чи притомна людина: зверніться до неї, доторкніться, якщо людина відреагувала, запитайте чи потрібна їй допомога.
- Якщо вона не реагує, потрібно перевірити чи жива вона. За сучасними стандартами, для цього достатньо послухати дихання впродовж 10 секунд:
- якщо людина дихає – вона жива,
- якщо за цей час вона дихає менш як два рази, можна вважати, що вона не жива і, що їй потрібно надавати допомогу.
- Аж тоді викликайте швидку.
Як надавати допомогу при тому, коли людина непритомна і не дихає
Їй потрібно робити серцево-легеневу реанімацію.
Якщо людина непритомна, але дихає
Її треба перевернути на бік у стабільне бокове положення, щоб вона не захлинулася своїми рідинами, а також щоб корінь язика не перекрив дихальні шляхи.
Простий спосіб перевести людину у бокове положення:
- Ближню руку непритомного потрібно підняти вгору, дальню руку покласти на щоку, шию і так притримувати її.
- Зігнути ногу в коліні – це наш важіль, яким можна перевернути навіть дуже велику людину. Дитина може перевернути дорослого.
- Таким чином ми натискаємо на важіль, перевертаємо людину.
- Лікоть повинен бути на землі, коліно – теж.
- Бажано, щоб нога була опорою, аби людина не завалилася на живіт.
- Далі контролюємо дихання. Якщо людина перестала дихати – перевертаємо її назад і проводимо серцево-легеневу реанімацію.
Як перевести людину без свідомості у бокове положення / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал
Чому важлива домедична допомога
Коли людина перестає дихати, у неї зупиняється серце і кровообіг – до мозку надходить недостатньо кисню. Чим раніше людина отримає допомогу, тим більше у неї шансів вижити. Незворотні зміни починаються уже через 4 – 5 хвилин.
Медики швидкої не в змозі прибути у такі короткі терміни, а тому важливо, аби той хто опинився поруч, почав надавати допомогу негайно.
Як правильно надавати першу допомогу: відеоінструкція