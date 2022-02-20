Як правильно надавати першу допомогу: корисна інструкція у фото та відео

Вміти надавати першу домедичну допомогу є дуже важливим у наш час. Елементарні знання можуть врятувати життя вам, близьким чи звичайному перехожому.

У межах проєкту "Інтерв'ю24" директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба розповів та показав, як слід діяти, коли хтось потребує порятунку.

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Варто наголосити, що медичну допомогу можуть надавати лише медики. Ми ж можемо надати постраждалому лише першу домедичну допомогу. Що це передбачає та як визначити ознаки життя і ознаки клінічної смерті?

Алгоритм надання першої допомоги

Насамперед, перед тим як надавати домедичну допомогу, – обов'язково переконайтесь у власній безпеці.

Вже після цього перевірте, чи притомна людина: зверніться до неї, доторкніться, якщо людина відреагувала, запитайте чи потрібна їй допомога.

Якщо вона не реагує, потрібно перевірити чи жива вона. За сучасними стандартами, для цього достатньо послухати дихання впродовж 10 секунд:

якщо людина дихає – вона жива,

якщо за цей час вона дихає менш як два рази, можна вважати, що вона не жива і, що їй потрібно надавати допомогу.

Аж тоді викликайте швидку.

Як надавати допомогу при тому, коли людина непритомна і не дихає

Їй потрібно робити серцево-легеневу реанімацію.

Якщо людина непритомна, але дихає

Як її правильно проводити – читайте тут.

Її треба перевернути на бік у стабільне бокове положення, щоб вона не захлинулася своїми рідинами, а також щоб корінь язика не перекрив дихальні шляхи.

Простий спосіб перевести людину у бокове положення:

Ближню руку непритомного потрібно підняти вгору, дальню руку покласти на щоку, шию і так притримувати її.

Зігнути ногу в коліні – це наш важіль, яким можна перевернути навіть дуже велику людину. Дитина може перевернути дорослого.

Таким чином ми натискаємо на важіль, перевертаємо людину.

Лікоть повинен бути на землі, коліно – теж.

Бажано, щоб нога була опорою, аби людина не завалилася на живіт.

Далі контролюємо дихання. Якщо людина перестала дихати – перевертаємо її назад і проводимо серцево-легеневу реанімацію.

Як перевести людину без свідомості у бокове положення / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Чому важлива домедична допомога

Коли людина перестає дихати, у неї зупиняється серце і кровообіг – до мозку надходить недостатньо кисню. Чим раніше людина отримає допомогу, тим більше у неї шансів вижити. Незворотні зміни починаються уже через 4 – 5 хвилин.

Медики швидкої не в змозі прибути у такі короткі терміни, а тому важливо, аби той хто опинився поруч, почав надавати допомогу негайно.

Як правильно надавати першу допомогу: відеоінструкція