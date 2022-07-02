Зокрема, для того, аби зупинити кров потрібно використовувати саме сертифіковані турнікети. Також важливо уміти правильно ним користуватись. Про це 24 каналу розповів парамедик, інструктор з невідкладних справ Руслан Самігуллін.

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За його словами, коли солдат отримує турнікет, він сподівається, що той врятує йому життя. Тому краще, щоб він був якісний.

Як правильно накладати турнікет

Турнікет потрібно накладати лише при артеріальних кровотечах. При венозних – має бути тиснуча пов'язка.

Треба вміти їх розрізняти. Усі звикли це робити за кольором крові. Однак так вже давно ніхто не робить. Основна ознака артеріальної кровотечі – вона пульсує 30 – 50 секунд,

– пояснив Самігуллін.

Важливо також, щоб турнікет на фронті завжди був під рукою – на грудях, у сумці чи на руці. Протягом 15 – 20 секунд його можна накладати самостійно.

Увага! Обов'язково потрібно його затягнути максимально сильно, поки не зупиниться кровотеча. А також не забути вказати час накладання.

Основні помилки

Велика помилка полягає у тому, що навіть багато медиків вважають, що турнікет потрібно накладати на одну годину влітку та дві години взимку. Однак насправді ця інформація вже неактуальна.

"За міжнародним протоколом, турнікет уже багато років накладається виключно на 30 хвилин, тому що після цього часу відбуваються невідворотні процеси у шкірі кінцівки, у якій перекрили кров", – пояснив фахівець.

Тож після цього часу його потрібно попустити на певний час й глянути, чи досі є кровотеча. Якщо так – його потрібно затягнути знову.