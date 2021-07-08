Що не потрібно наносити на рану

Немає ніяких доказів, що розбиті коліна або будь-які інші рани необхідно чимось мастити. Зазвичай все, що потрібно, – добре промити рану водою.

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Навіть фізрозчин не кращий за звичайну воду. Ні зеленка, ні йод, ні хлоргексидин, ні перекис водню не потрібні: їх протимікробна дія мінімальна. До того ж вони можуть викликати подразнення. Зеленка взагалі сушить слизову, а якщо переборщити, викликає хімічний опік, який призводить до болю, набряку і пухирців. Тому її майже ніде не використовують.

Як обробляти рани

Помийте руки, щоб не занести інфекцію в рану. Зупиніть кровотечу, якщо вона є. Незначні порізи та подряпини зазвичай припиняють кровоточити самі по собі. Якщо ні, злегка натисніть чистою тканиною на рану, поки кровотеча не зупиниться. Промийте рану проточною водою. Краї краще вимити з милом, а саму рану - без нього. Якщо на рану налипнув бруд – видаліть його пінцетом, змоченим в спиртовому розчині. Можна нанести на рану вазелін або мазь з антибіотиком, щоб вона залишалася вологою. Раніше вважалося, що рана повинна "дихати", щоб швидше зажити. Але останні дані свідчать, що вологі рани гоїться на 40% швидше і після них не залишається рубців. Більшість дрібних ран і подряпин заживуть і без мазі з антибіотиком. Якщо рана велика і глибока, накладіть пов'язку і міняйте її раз на день. Якщо легка подряпина – перев'язувати не обов'язково. Слідкуйте за ознаками інфекції. Зверніться до лікаря, якщо у вас є ознаки інфекції, а саме: почервоніння, набряк, посилюється біль, гній в рані або навколо неї або якщо вона гаряча на дотик. Інфікована рана зазвичай успішно лікується коротким курсом антибіотиків.

Глибокі рани можуть призвести до зараження крові. Але, швидше за все, з такими людина поїде до лікаря, а він нагадає повторити щеплення від правця.