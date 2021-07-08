Як правильно обробляти рани
Джерело:Mayo Clinic
Багатьом з нас в дитинстві фарбували розбиті коліна зеленкою або йодом. Виявляється ці дії були зайвими та часто навіть шкідливими.
Що не потрібно наносити на рану
Немає ніяких доказів, що розбиті коліна або будь-які інші рани необхідно чимось мастити. Зазвичай все, що потрібно, – добре промити рану водою.
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Навіть фізрозчин не кращий за звичайну воду. Ні зеленка, ні йод, ні хлоргексидин, ні перекис водню не потрібні: їх протимікробна дія мінімальна. До того ж вони можуть викликати подразнення. Зеленка взагалі сушить слизову, а якщо переборщити, викликає хімічний опік, який призводить до болю, набряку і пухирців. Тому її майже ніде не використовують.
Як обробляти рани
- Помийте руки, щоб не занести інфекцію в рану.
- Зупиніть кровотечу, якщо вона є. Незначні порізи та подряпини зазвичай припиняють кровоточити самі по собі. Якщо ні, злегка натисніть чистою тканиною на рану, поки кровотеча не зупиниться.
- Промийте рану проточною водою. Краї краще вимити з милом, а саму рану - без нього. Якщо на рану налипнув бруд – видаліть його пінцетом, змоченим в спиртовому розчині.
- Можна нанести на рану вазелін або мазь з антибіотиком, щоб вона залишалася вологою. Раніше вважалося, що рана повинна "дихати", щоб швидше зажити. Але останні дані свідчать, що вологі рани гоїться на 40% швидше і після них не залишається рубців. Більшість дрібних ран і подряпин заживуть і без мазі з антибіотиком.
- Якщо рана велика і глибока, накладіть пов'язку і міняйте її раз на день. Якщо легка подряпина – перев'язувати не обов'язково.
- Слідкуйте за ознаками інфекції. Зверніться до лікаря, якщо у вас є ознаки інфекції, а саме: почервоніння, набряк, посилюється біль, гній в рані або навколо неї або якщо вона гаряча на дотик. Інфікована рана зазвичай успішно лікується коротким курсом антибіотиків.
Глибокі рани можуть призвести до зараження крові. Але, швидше за все, з такими людина поїде до лікаря, а він нагадає повторити щеплення від правця.