Як правильно працювати за комп'ютером: корисні правила

Коли довго сидиш за комп'ютером, здається, що схрещення ніг, сутулість – це зручно. Але від цього навантажується спина, коліна та шия, порушується кровообіг у всьому тілі.

Правильно сидіти за комп'ютером можна навчитися, але для цього доведеться тренуватись. Спочатку буде складно, тому що м'язи не звикли підтримувати тіло у правильному положенні. Натомість це допоможе уникнути болю та проблем зі здоров'ям у майбутньому.

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Правильний стілець

Щоб зменшити ризик болю у спині, потрібен стілець, який регулюється – з ним можна змінювати висоту, положення та нахил спинки. Якщо регульованого положення немає, потрібен такий, що підтримує вигини хребта, тому, якщо між попереком і стільцем є простір, використовуйте згорнутий рушник або поперековий валик.

Висота стільця має бути такою, щоб стопи торкалися підлоги або підставки для ніг. Стегна при цьому розміщувались паралельно до підлоги, плечі розслаблені, зап'ястя та передпліччя прямі, руки утворюють L-подібний кут у ліктьовому суглобі. Якщо стілець обертається, не потрібно повертатись у талії, краще розвернутися всім тілом.

Коліна потрібно зігнути під прямим кутом і тримати їх на рівні стегон або трохи вище. Ноги краще не схрещувати: це ускладнює проблеми з поставою.

Під столом має бути достатньо місця для колін, стегон та ступнів. Якщо стіл дуже низький, можна покласти під його ніжки міцні дошки, а якщо занадто високий – відрегулювати під нього стілець і за необхідності використовувати підставку для ніг.

Монітор

Монітор повинен розміщуватись на відстані витягнутої руки, щоб верх екрана був приблизно на рівні очей. Якщо монітор занадто високий або низький, доведеться згинати шию, а через це напружуються м'язи, плечі стають колесом і стискається верхня частина грудної клітки. Щоб цього уникнути, низький монітор потрібно ставити на підставку, а під високий – налаштувати стілець.

Робіть перерви

Навіть на найдорожчому та зручному офісному кріслі не можна сидіти довго. Потрібно якнайчастіше міняти позу і робити перерви кожні пів години – сходити за чаєм, віднести папери колезі, постояти біля вікна. Довго сидіти за комп'ютером так само небезпечно для здоров'я, як курити.

Якщо людина мало рухається, це збільшує ризик хронічних проблем зі здоров'ям, серед яких серцево-судинні захворювання, діабет, ожиріння, деякі види раку. Крім того, через малу рухливість слабшають м'язи ніг, стабілізація стає гіршою, внаслідок чого зростає шанс впасти та отримати травму.

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