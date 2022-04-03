Для того, щоб накласти стискаючу пов'язку, вам потрібен еластичний бинт. Тому в кожній аптечці має бути хоча б два еластичних бинти. Перший потрібен для перев'язування, а другий – як стискаючий елемент.

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Коли кінцівка поранена, може порушуватись рухомість тому потрібно допомагати іншою рукою.

Як накласти стискаючу пов'язку на руку

Розмотайте трохи еластичного бинта і покладіть його на ногу. Зробить перший моток так, щоб бинт не рухався не перекручувався. Другий бинт покладіть на місце ушкодження – він і буде стискаючим елементом, який зупинить кровотечу. Продовжуйте бинтувати руку так, щоб стискаючий елемент міцно тиснув на рану.

Ваше завдання якомога швидше зробити перев'язку, бор втрата навіть пів літра крові може призвести до втрати свідомості.