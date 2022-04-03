Як правильно та швидко накладати собі пов'язку у разі поранення: відеоінструкція
3 квітня 2022 , 17:03Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Пов'язки використовують для тиску на частину тіла — в основному з метою зупинки кровотечі, запобігання набряку тканин або утримання кінцівки або іншої частини тіла в нерухомому стані.
Для того, щоб накласти стискаючу пов'язку, вам потрібен еластичний бинт. Тому в кожній аптечці має бути хоча б два еластичних бинти. Перший потрібен для перев'язування, а другий – як стискаючий елемент.
Читайте також: Перша медична допомога: інструкції, які має знати кожен через загрозу війни
Коли кінцівка поранена, може порушуватись рухомість тому потрібно допомагати іншою рукою.
Як накласти стискаючу пов'язку на руку
- Розмотайте трохи еластичного бинта і покладіть його на ногу.
- Зробить перший моток так, щоб бинт не рухався не перекручувався.
- Другий бинт покладіть на місце ушкодження – він і буде стискаючим елементом, який зупинить кровотечу.
- Продовжуйте бинтувати руку так, щоб стискаючий елемент міцно тиснув на рану.
Ваше завдання якомога швидше зробити перев'язку, бор втрата навіть пів літра крові може призвести до втрати свідомості.