Як правильно відбілювати зуби: поради провідного стоматолога

Зазвичай колір емалі залежить від наших генів – комусь пощастило мати білу емаль, а комусь менш білу. Але ми самі можемо впливати на білину зубів.

Про те, як правильно та без шкоди для здоров’я відбілити зуби, Здоров'я 24 дізналося у відомого лікаря-стоматолога, професора, засновника мережі "Клініка Заблоцького" Ярослава Заблоцького.

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Наші зуби можна порівняти із зеленим деревом, яке через коріння черпає поживні речовини. За допомогою пульпи, через кров, наші зуби отримують речовини, завдяки яким вони підтримують життєдіяльність. Зверху розташована емаль – тверда світла тканина, яка покриває коронку зуба і яку люди, зазвичай, хочуть відбілити.

Ярослав Заблоцький “Через недостатню кількість корисних елементів, наша емаль може бути тьмяною, але частіше, на колір зубів впливає догляд, їжа та напої, які ми вживаємо”.

Як не можна відбілювати зуби

При домашньому відбілюванні ні в якому разі не можна використовувати лимон, соду та перекис водню. Ви можете сильно пошкодити емаль. А ще це може призвести до подразнення ясен, які згодом почнуть кровоточити.

Однак, домашнє відбілювання можна зробити професійним, але під контролем вашого стоматолога. Він може запропонувати вам спеціальні капи, які виготовляються індивідуально під форму ваших зубів та щелеп.

В середину капи накладається спеціальна речовина, подібна до зубної пасти, й одягається на ніч. Але, пам’ятайте, що саме лікар має обирати вибілюючу речовину. Ефект від цього відбілювання невеликий, але дієвий і безпечний.

Як зберегти зуби білими

Зберегти зуби білими можна, якщо обмежити споживання деяких продуктів:

Вино. Темні плями від вина можна помітити на зубах вже після одного келиху.

Темні плями від вина можна помітити на зубах вже після одного келиху. Ягоди. Вживання яскравих фруктів або ягід впливає на емаль, через сильні та яскраві пігменти у своєму складі.

Тютюн. Цигарки містять у своєму складі нікотин та смолу, що можуть призвести до появи жовтих чи коричневих плям.

Солодка їжа. Чи не найбільший ворог не тільки для емалі, але й для здоров’я зубів. Цукор викликає карієс.

Ярослав Заблоцький “Тому, потрібно бути обережними з усіма продуктами, які впливають на колір емалі, а особливо з тими, які шкодять. Для цього достатньо чистити зуби відразу після споживання цих продуктів”.

Професійне відбілювання

Сьогодні, в стоматологічних кабінетах пропонують різні варіанти відбілювання зубів. Але краще за все робити професійну гігієну порожнини рота. Вона не впливає на товщину емалі, не пошкоджує її та майже не має протипоказань щодо проведення.

Деякі стоматологи називають професійне чищення зубів відбілюванням. Тому що, однією з переваг є те, що ваші зуби можуть стати на тон світлішими. Адже, коли лікар знімає біоплівку, емаль починає сяяти та виглядати здоровою.

Усім людям, які бажають робити відбілювання, спочатку потрібно зробити професійне чищення ротової порожнини. По-перше, завдяки чищенню вони, можливо, зможуть досягнути бажаного результату, по-друге, відбілювання можна робити тільки на здорових зубах.

Про білизну і вініри

Ярослав Заблоцький “Вініри краще за все застосовувати у тому випадку, коли є медичні покази. Наприклад, спостерігається надмірна стертість зубів і потоншення емалі. Через що, самі зуби мають поганий вигляд при усмішці. Вініри допомагають зробити зуб довшим і тим самим зробити посмішку привабнішою”.

Як вибрати відбілюючу зубну пасту

Насправді паста для дорослих людей зовсім не має ніякого значення. У чищенні важлива зубна щітка. Якби українці чистили зуби виключно щіткою і водою, навіть без пасти, карієсом хворіло б набагато менше людей.

А ось коли мова йде про дитячу пасту, тут потрібно вивчати склад разом з фахівцем. Тому що, наприклад, якщо ви мешкаєте у районі, де мало фтору, то дитяча зубна паста повинна його містити.

Догляд за дитячими зубами

Також батьки забувають про догляд за дитячими зубами. Потрібно приводити своїх малюків вперше до стоматолога у 6 місяців. Розказати лікарю про дитячі звички (наприклад смоктання пальця), які згодом можуть впливати на майбутній прикус.

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А ось, коли у дитини з'являються перші зуби, її вже треба вести до стоматолога, який покаже батькам, як правильно за ними доглядати.

Ярослав Заблоцький “Батьки несуть відповідальність за своїх дітей, тому вони мають чистити зуби своїм дітям до 12 років. Можна давати їм зубну щітку, дозволяти чистити зуби самим, вони будуть їсти зубну пасту, і це нормально. Але доочищати зуби мають батьки”.

Водночас батьки не мають давати маленьким дітям солодкий чай, підсолоджену воду або соки, адже цукор, який залишається на зубах, починає їх псувати. Краще привчити дитину пити просту воду.